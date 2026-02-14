Mari: Finalmente Civitavecchia nel Consorzio Industriale del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Salutiamo con un sospiro di sollievo l’annunciata adesione di Civitavecchia al Consorzio Industriale.

Già oltre un anno fa avevo accompagnato il Commissario dell’ente in una visita al Comune, per far comprendere i vantaggi che sarebbero ricaduti sul territorio e sulle imprese da una simile scelta, che non avrebbe comportato alcuna cessione per l’ente locale.

Nonostante la frettolosa e ingiustificata bocciatura della mozione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia da parte della maggioranza Piendibene, la moral suasion successiva all’insediamento del Commissario straordinario per la reindustrializzazione Roberta Angelilli ha ottenuto finalmente ascolto.

Lunedì confermo quindi che il convegno alla presenza della Vicepresidente Angelilli e del Commissario del Consorzio industriale Raffaele Trequattrini si svolgerà regolarmente e, anzi, sarà l’occasione per approfondire ulteriormente le opportunità che si aprono in questa fase per il territorio di Civitavecchia.