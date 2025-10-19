Mari: Dal Governo altre opportunità di crescita per i territori

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ancora una volta la sinergia col Governo funziona e, come in un ingranaggio, trasmette energie positive sui territori.

Così Emanuela Mari, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’incontro con il Ministro Tommaso Foti avvenuto a Tivoli (RM).

Quello avvenuto è stato un momento significativo per la buona politica, un’occasione per discutere delle opportunità offerte dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per le aree strategiche della Regione Lazio.

La partecipazione del Ministro Foti ha dato la possibilità di allineare le esigenze ed aspirazioni del territorio alle linee direttrici lungo le quali si sta muovendo il Governo Meloni.

Questo rappresenta un passo cruciale per il rilancio delle infrastrutture e la crescita della zona tiburtina, orientato verso la coesione e lo sviluppo del Lazio: sono in grado di anticipare che l’incontro ha infatti offerto indicazioni molto preziose anche per altre aree della regione, quali l’istituzione imminente della ZLS e l’intenzione dell’esecutivo di sostenere adeguatamente il credito d’imposta per gli anni 2026 e 2027.

Un grazie al Ministro Tommaso Foti per la sua partecipazione, al Sindaco Marco Innocenzi per l’invito, al Sindaco di Guidonia Mauro Lombardo e agli Assessori regionali Manuela Rinaldi e Giancarlo Righini per il loro prezioso contributo e sostegno.