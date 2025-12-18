Mari: Civitavecchia aderisca subito al Consorzio Industriale del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il tavolo sui lavoratori di Minosse ha portato una buona notizia, con l’ENEL che ha finalmente preso degli impegni pubblici nei confronti dell’azienda che era rimasta fuori dagli accordi quadro su Torre Valdaliga Nord.

Sempre grazie all’iniziativa della Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, è però anche suonato un campanello d’allarme, che ci auguriamo sia stato colto in tutta la sua gravità ed urgenza dal rappresentante dell’Amministrazione comunale che era presente.