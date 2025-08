Mari: Assestamento Bilancio: Regione Lazio vicina a famiglie e società

Riceviamo e pubblichiamo.

Con una maratona terminata alle prime luci dell’alba, abbiamo approvato in consiglio regionale un assestamento di bilancio che conferma quanto la visione della Giunta Rocca per la regione Lazio sia attenta ai bisogni delle famiglie, delle imprese e del territorio.

Il forte sostegno alle attività di una eccellenza del mondo sanitario, come l’Istituto Santa Lucia rappresenta un’azione fondamentale per continuare ad erogare servizi di qualità ai cittadini.

L’attenzione sulla settore socio sanitario resta alta anche grazie all’ampliamento dei voucher che consentiranno a 27.000 nuclei familiari della regione di avere un accesso più rapido allo sport per i loro minori.

Ancora, c’è l’impegno che consentirà di non far pesare alle famiglie l’adeguamento delle tariffe sulle RSA, così come l’indispensabile sostegno per la comunicazione per i ragazzi con bisogni speciali all’interno delle nostre scuole.

La competenza e la professionalità dell’Assessore Righini e della Giunta Rocca ha infine dato un’ulteriore prova della sua capacità di esprimersi a 360° con lo strategico stanziamento di 8 milioni sul litorale contro l’erosione costiera.