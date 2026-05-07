‘Mari’ al Teatro Area Nord

In scena a Napoli il 9 e 10 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 9 e domenica 10 maggio Tino Caspanello ritorna al Teatro Area Nord con ‘Mari’, un testo di cui è autore, regista e anche interprete con Cinzia Muscolino.

‘Mari’ è un lavoro teatrale che nei suoi 23 anni di vita è stato rappresentato in giro per il mondo e che è valso a Caspanello il prestigioso Premio Riccione nel 2003.

La giuria del premio lo definì

Delizioso duetto musicale in dialetto messinese, dedicato dall’autore a coloro che amano senza parole.

Uno spettacolo che mantiene il suo fascino poetico intatto nel tempo. L’oscurità, una vecchia cassa di legno, una lampada fioca, un secchio e il continuo infrangersi delle onde costruiscono l’atmosfera di un incontro inatteso, che l’uomo non desidera davvero.

Lui è lì, assorto nella pesca, immerso in una solitudine che protegge con cura, rifugio silenzioso di pace e pensieri senza confini. La donna arriva per riportarlo verso casa, verso il calore della cena e dell’affetto, quasi infastidita da quella distanza che lui sembra custodire con ostinazione.

Una lingua, quella siciliana, che non permette di esprimere tutte le profondità del sentire, una lingua fatta di necessità quotidiane, che possiede solo il presente, dilatato nel testo sulla linea che separa mare e terra, su questo limite mutevole che attrae l’uno e respinge l’altra, ‘Mari’ è quasi una partitura musicale nella struttura e nel suono delle parole accompagnate dal lento ritmo di un calmo mare notturno.

Il Teatro Area Nord è raggiungibile anche con la navetta Polibus, gratuita su prenotazione, con il sostegno del Comune di Napoli.

Le attività del Teatro Area Nord sono sostenute dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli – Città Metropolitana.

Info:

Biglietti: intero euro 15 – ridotto, u30 e over 65: euro 12

Abbonamenti: da 3 spettacoli euro 30

Teatro Area Nord

Via Nuova dietro la vigna, 20

Napoli

Info biglietteria e prenotazione navetta gratuita:

0815851096

teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it