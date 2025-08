Mari: A Civitavecchia Regione sostiene costa, pesca e servizi sociali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con una lunga seduta di Consiglio regionale, abbiamo approvato una serie di provvedimenti con i quali la Regione Lazio scende concretamente al fianco del territorio.

Nel quadro di una grande attenzione sullo sport per il sociale, i servizi sociosanitari nelle scuole e nelle RSA, l’assestamento preparato con competenza ed attenzione dall’Assessore Righini ha dedicato importanti capitoli al litorale nord del Lazio.

I Comuni costieri potranno disporre di 8 milioni per gli arenili, con giovamento per il tessuto economico legato alle attività turistico-ricettive.

Non solo, però: l’economia del mare è importante anche per chi vive del proprio difficile lavoro a bordo dei pescherecci e non abbiamo dimenticato gli operatori del settore ittico che saranno impossibilitati ad uscire per i lavori di apertura della nuova bocca levante del porto di Civitavecchia.

Per loro abbiamo previsto 120mila euro di ristori per fare sì che non siano danneggiati da questa fase delle operazioni.

La Giunta Rocca si conferma così un importante riferimento per il territorio, che trova nella nostra istituzione un interlocutore attento ed affidabile.