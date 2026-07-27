Marchio Reggia Caserta ambasciatore promozione patrimonio culturale

Il Museo dà il via alla ricerca di partner commerciali per il merchandising ufficiale

Riceviamo e pubblichiamo.

Un piano strategico per valorizzare l’identità visiva del monumento e aprirsi alla collaborazione tra pubblico e privato.

L’istituto del Ministero della Cultura attiva un avviso pubblico finalizzato alla progettazione, produzione e commercializzazione del proprio marchio ufficiale, portando nel mondo i simboli del Complesso vanvitelliano.

Il brand Reggia di Caserta è già registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, EUIPO.

L’iniziativa si inserisce nella cornice del Codice dei contratti pubblici (art. 134, c. 2 del D.Lgs. 36/2023) e punta a rafforzare le attività di promozione del Sito UNESCO attraverso il principio della sussidiarietà orizzontale.

L’obiettivo è incrementare la conoscenza e la fruibilità del patrimonio a livello internazionale e, al contempo, radicare lo sviluppo nel territorio, gettando le basi di un percorso condiviso con la comunità e gli attori economici locali.

Il bando si rivolge a tutti gli operatori economici – sotto qualsiasi forma costituiti – con comprovata esperienza nel settore.

Le imprese selezionate avranno l’opportunità di associare la propria creatività e competenza a una delle realtà monumentali più prestigiose al mondo.

Tutte le informazioni dettagliate, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle candidature sono consultabili sul portale istituzionale dell’Ente al link https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/amm-trasparente/avviso-pubblico-marchio-reggia-di-caserta/.

Antonio Tarasco, Direttore Generale ad interim della Reggia di Caserta, ha dichiarato: