Marche, UGL Salute: Aggressione choc a soccorritrice della Croce Gialla

Il sindacato chiede bodycam per tutelare gli operatori
Riceviamo e pubblichiamo.
Un’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario conferma lo stato di grave emergenza in cui sono costretti a operare quotidianamente gli operatori del soccorso.
L’episodio è avvenuto a Porto Recanati, dove una soccorritrice della Croce Gialla di Recanati è stata violentemente colpita al costato da un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta ad alcol e sostanze stupefacenti, durante un intervento a bordo dell’ambulanza.
L’operatrice ha riportato la frattura di una costola e contusioni multiple.
In una nota congiunta Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, e Fabio Angeloro, Segretario Provinciale UGL Salute Macerata, dichiarano:
Non si può più continuare così. Questa ennesima aggressione certifica il vero e proprio stato di assedio a cui è sottoposto il personale sanitario.
Serve un intervento immediato da parte della Regione Marche.
L’UGL Salute rilancia con forza la proposta di introdurre bodycam – piccole videocamere portatili da indossare durante il servizio – come misura concreta e urgente per garantire la sicurezza degli “angeli del soccorso”.
All’operatrice aggredita va tutta la nostra solidarietà. È evidente che le sole sanzioni, pur condivisibili, non sono più sufficienti.
Le istituzioni devono agire ora, mettendo in campo ogni strumento utile a proteggere chi, ogni giorno, è in prima linea per salvare vite umane.