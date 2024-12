Maratona solidale ‘Natale al Santobono – un libro per un sorriso’

Giovanni Allevi, Iginio Massari, Pia Lanciotti, Lampo e Milady dei 44 Gatti con Artis Suavitas APS con autorevoli partner ed eccellenze per promuovere l’iniziativa benefica per i piccoli degenti

Per il quarto anno consecutivo torna l’iniziativa benefica e solidale ‘Natale al Santobono – un libro per un sorriso’, organizzata dall’Associazione Artis Suavitas APS, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, che, per questa edizione, si avvale del sostegno di tantissime eccellenze italiane e di prestigio internazionale come il Maestro Giovanni Allevi, Compositore e Pianista, il Maestro Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, l’attrice Pia Lanciotti, l’iconica Donna Wanda della serie TV ‘Mare Fuori’, Lampo e Milady, protagonisti della serie TV per bambini 44 Gatti.

La presenza dei personaggi della serie contribuirà a rendere magica la giornata dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, regalando loro momenti di spensieratezza.

L’Avv. Antonio Larizza, Presidente di Artis Suavitas APS, spiega:

Donare un sorriso ai tanti bambini in corsia soprattutto nel periodo natalizio, facendogli trascorrere momenti di spensieratezza, ma anche donare serenità e coraggio ai familiari che li assistono, per Artis Suavitas APS sarà sempre un impegno costante e prioritario. Siamo partiti quest’anno con la visita del Maestro Giovanni Allevi, oggi siamo qui con Pia Lanciotti e i 44 Gatti, e lo saremo fino al 6 gennaio con le ‘Stanze delle Meraviglie’ allestite nei due presidi dell’AORN ‘Santobono – Pausilipon’ di Napoli.

Il Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono – Pausilipon, afferma:

Grazie all’associazione Artis Suavitas che, anche quest’anno, ha voluto portare la magia del Natale tra le corsie del nostro ospedale donando sorrisi e gioia ai nostri piccoli pazienti.

Flavia Matrisciano, Direttore della Fondazione Santobono – Pausilipon, ha aggiunto:

Grazie all’avvocato Larizza che rinnova, di anno in anno, il suo impegno per i nostri bambini con l’iniziativa ‘Un libro per un sorriso’ che ha l’obiettivo di portare la meraviglia delle feste anche a chi dovrà trascorrerle in ospedale.

Inaugurate l’8 dicembre scorso e fino al 6 gennaio 2025, presso i due presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Santobono – Pausilipon’ di Napoli, restano aperte le ‘Stanze delle Meraviglie’, grazie alle quali i bambini in degenza potranno vivere l’atmosfera del Natale e la relativa dimensione festiva, anche all’interno di una realtà ospedaliera.

L’iniziativa prefigura l’allestimento scenografico di uno spazio concesso dalla Direzione Sanitaria, con l’obiettivo di ricreare un clima natalizio, infondendo gioia e meraviglia anche in corsia. Un luogo magico, dove i bambini avranno anche la possibilità di ricevere libri e doni da testimonial d’eccezione.

Nell’ambito di ‘Natale al Santobono’ è già partita la maratona solidale ‘Un libro per un Sorriso’, una raccolta fondi sulla piattaforma di GoFundMe, con il cui ricavato sarà alimentate la ‘libreria speciale permanente’, creata quattro anni orsono da Artis Suavitas APS presso i due presidi pediatrici, uno spazio che resterà in dote anche dopo le festività natalizie, un posto in cui i bambini potranno scegliere il loro libro preferito, pagandolo semplicemente con un sorriso.

Chiunque volesse sostenere l’iniziativa a favore dei bambini ricoverati presso i due presidi ospedalieri dell’AORN Santobono – Pausilipon di Napoli, può donare liberamente, cliccando su https://gofund.me/a76b9c9e.

Insieme a Giovanni Allevi, Iginio Massari, Pia Lanciotti e I 44 Gatti, affiancano Artis Suavitas Aps autorevoli esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria italiana come Michele Casella, docente e curatore di progetti per bambini; Ciro Palumbo Pittore e Scultore; Luigi Masecchia, Artista; Angelo Barile, Pittore; Maddalena Barletta, Pittrice; Antonella Fusha, Pittrice; Daniela Diodato, Dadart; Alessandra Carloni, Pittrice; Maestro Pasticciere Salvatore Varriale, Cira Lombardo, Event Creator; ‘Maturazioni’ pizzeria di Antonio Conza e Gabriella Esposito.

Anche imprenditori di assoluta eccellenza e dall’immensa umanità, come il Dott. Pierluigi Acquaviva della ‘Dolciaria Acquaviva Spa’, l’Ing. Carmine D’Avanzo della ‘Takius srl’, il Dott. Giovanni Liccardo della ‘Lever Touch Spa’, il Dott. Gianluca Rotondi del ‘Gruppo M.A.C.’, la Dott.ssa Angela Canciello del ‘Gruppo Marican’, il Manager Dott. Marco Zuppetta del ‘Gold Tower Lifestyle Hotel’ di Napoli ed importantissimi brand e autorevoli personalità hanno garantito il loro prezioso supporto, tra cui: Mondadori Retail; Intimissimi e Calzedonia; Peg Perego; Playmobil; Unichips Italia Spa; ‘Casa Marrazzo – Conserve Marrazzo Carmine Srl’; ‘Calise Ischia’; ‘NU.RA. Costruzioni Srl’; ‘F.lli Schiano di Antonio Schiano’; ‘Dino Bikes’; il Dott. Domenico Ascolese, giornalista e responsabile ufficio stampa di Artis Suavitas Aps,la speaker radiofonica Cinzia Colarusso; ‘Ristoservices Srl’; ‘Nuit Abbigliamento Bambini’ di Giuseppe Parisi; ‘Molino Dallagiovanna’; Pizzeria ‘Enrico Arena – la magia del gusto’; Ristorante ‘Radici – il gusto dell’essenziale’; il Maestro Pasticciere Nicola Goglia di ‘Emilio il Pasticciere’; la Pastry Chef Nancy Sannino di ‘Celestina Pasticceria’; il Pastry Chef Marco De Vivo della ‘Pasticceria De Vivo’; Federico Prisco e Luisa Franzese di ‘Anima Dolce’; Pasticceria ‘La Fiorente’; il Pastry Chef Pasquale Marigliano della ‘Pasticceria Marigliano’; ‘Pasticceria F.lli Pansa’ e il Pastry Chef Vincenzo Donnarumma.