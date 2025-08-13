Maratea capitale del Turismo Religioso. Maimone Coordinatore di WRTN

Il giornalista originario di Maratea (PZ) nominato Coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale Turismo Religioso

La Rete Mondiale del Turismo Religioso – World Religious Tourism Network – WRTN ha nominato il giornalista e comunicatore Biagio Maimone, originario di Maratea (PZ), Coordinatore Nazionale per l’Italia della Rete.

Il giornalista ha promosso l’iniziativa ‘Area Sud della Basilicata patrimonio mondiale dell’Umanità’, che ha ottenuto il sostegno del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, dell’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Ministro Alberta Casellati, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Ministro del Turismo Daniele Santanchè e del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e della Regione Liguria

Maimone attualmente ricopre il ruolo di Direttore dell’Ufficio stampa dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, il cui Presidente è Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco.

Attraverso le iniziative dell’Associazione Maimone ha richiamato, mediante il giornalismo, alla necessità di far vivere il dialogo interreligioso e il dialogo interculturale, la pace e la solidarietà.

L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo” è stata fondata in seguito alla sottoscrizione del Documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune” da parte di Sua Santità Papa Francesco e da parte del Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, in data 4 febbraio 2019.

Il suddetto Documento ha dato vita a numerosi frutti, tra i quali la realizzazione della Casa della Famiglia Abramitica, edificata nella città di Abu Dhabi: una Chiesa, una Sinagoga e una Moschea poste l’una accanto all’altra, in ciascuna delle quali si praticano religioni diverse, le quali si interfacciano reciprocamente per dialogare su ogni tema della vita religiosa ed umana.

Biagio Maimone ha frequentato il corso triennale di Spiritualità francescana nel Convento Sant’Angelo di Milano ed è stato soprannominato “il giornalista dei poveri” per aver offerto, nel corso degli anni, servizi di comunicazione a persone che vivevano in situazioni di disagio economico, segnalandole all’opinione pubblica.

Per la Rete Mondiale del Turismo Religioso la nomina di Biagio Maimone costituisce un passo decisivo finalizzato al rafforzamento della propria presenza istituzionale e operativa in Europa. La nomina segna una pietra miliare significativa per la crescita dell’organizzazione.

Lo hanno dichiarato all’unisono la General Manager Pilar Valdés Arroyo e la Direttrice territoriale per Europa Edit Székely della Rete Mondiale del Turismo Religioso, che è presente in 18 Paesi ed è nata con lo scopo di promuovere il turismo e la cultura religiosa in diverse Regioni e Paesi come mezzo di dialogo interreligioso e interculturale, sviluppo territoriale e rafforzamento del patrimonio spirituale.

La missione della Rete è, inoltre, promuovere il rispetto delle diversità religiose e contribuire allo sviluppo sostenibile di luoghi in cui si svolgono esperienze spirituali e religiose.

Il Turismo religioso e spirituale è un ponte che favorisce il dialogo tra culture e credenze diverse al fine di promuovere l’unità tra le persone e la valorizzazione delle differenze.

La Rete si impegna per diffondere i principi della sostenibilità, dell’etica e del rispetto, affermandosi come strumento essenziale per un turismo più inclusivo, arricchente e responsabile.

Edit Székely ha asserito, inoltre:

Biagio Maimone, il quale ha una vasta esperienza nell’ambito della comunicazione, della cultura e dell’impegno sociale, è ampiamente riconosciuto per il suo lavoro nei media, per i suoi progetti umanitari e per i suoi eventi di ispirazione religiosa e sociale. La sua nomina reca con sé non solo una conoscenza del settore, ma anche una sensibilità profondamente allineata ai valori della Rete Mondiale del Turismo Religioso. Biagio Maimone ha ricoperto incarichi in diverse organizzazioni che promuovono la solidarietà, la cultura e la spiritualità. Egli guiderà lo sviluppo di partnership con enti religiosi, governativi e turistici per migliorare gli itinerari di pellegrinaggio, promuovere festival culturali e generare sinergie che arricchiscano sia i visitatori, sia le comunità locali.

Maimone ha scritto il testo ‘La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario’ che ha ricevuto la Benedizione Apostolica di Sua Santità Papa Francesco, nonché l’apprezzamento del Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin e dell’Imam Nader Akkad della Grande Moschea di Roma

Biagio Maimone ha affermato: