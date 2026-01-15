Maramao ODV ricerca nuovi clown dottori per l’attività ospedaliera

Le selezioni si svolgeranno a Cagliari nel prossimo mese di febbraio

Si svolgeranno nel prossimo mese di febbraio, a Cagliari, le selezioni per la formazione di nuovi clown dottori, promosse dall’associazione cagliaritana Maramao ODV, organizzazione di volontariato impegnata da oltre vent’anni nella diffusione della cultura del sorriso e nella promozione della comicoterapia come strumento essenziale di cura e umanizzazione dei contesti sanitari.

Le selezioni sono aperte a tutte le persone maggiorenni che dimostrino una spiccata sensibilità, capacità di ascolto e disponibilità alla relazione.

Non è richiesta una precedente esperienza nel settore: il percorso formativo è strutturato per accompagnare i partecipanti passo dopo passo, fornendo strumenti espressivi, relazionali e teatrali adeguati all’attività di clown dottore in ambito ospedaliero.

Dal 2005, i clown di Maramao operano stabilmente nelle corsie della pediatria dell’ospedale Brotzu di Cagliari, affiancando il personale sanitario con interventi mirati e rispettosi dei contesti di cura, estendendo nel tempo le proprie attività anche su tutto il territorio regionale.

L’azione di Maramao si fonda su un approccio altamente professionale e specialistico alla comicoterapia. I clown dottori dell’associazione hanno seguito percorsi di formazione avanzata e approfondimento continuo, studiando con figure di riferimento internazionali e nazionali come Patch Adams, Michael Christensen, Roberto Flangini, Serena Roveta Leonardo Spina, Enrico Caruso, Claudia Cantone e Glauco Siviero, solo per citarne alcuni.

Un bagaglio di competenze che garantisce interventi consapevoli, etici e profondamente rispettosi dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Rita Leone, Presidente di Maramao, spiega:

In questi anni abbiamo attraversato cambiamenti profondi nel mondo del volontariato. La pandemia ha segnato uno spartiacque importante e, ancora oggi, viviamo una fase di ricostruzione e rinnovamento. Per questo sentiamo forte il bisogno di nuove energie, di persone che abbiano tempo, cura e desiderio di mettersi in gioco. Siamo pronti ad accompagnarle con attenzione e pazienza in un percorso che non è solo formativo, ma anche umano: un viaggio attraverso le discipline del clown e, soprattutto, verso una nuova consapevolezza di sé e dell’altro.

Il percorso formativo, che prenderà avvio dopo le selezioni, affronterà le tecniche della clownerie, dell’improvvisazione teatrale e della relazione empatica, con una particolare attenzione al contesto ospedaliero, alla gestione delle emozioni e alla costruzione di una presenza autentica, capace di adattarsi ai diversi stati d’animo dei bambini e dei loro familiari.

Per informazioni contattare il numero 3465029954 o scrivere una mail all’indirizzo info@maramaoterapia.it.