‘Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli’ al Teatro Rostocco

Il 27 dicembre ad Acerra (NA) ultimo appuntamento cinematografico del Tam Tam Digifest

Giunge al termine la ventesima edizione del Tam Tam Digifest, che si congeda dal pubblico con un ultimo, atteso appuntamento cinematografico.

Sabato 27 dicembre, ore 19:00, la kermesse approda al Teatro Rostocco di Acerra (NA), Corso Italia, 194, con la proiezione del docufilm Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli.

In occasione della serata, saranno presentate le figurine solidali celebrative dedicate a Bruno Pesaola, il leggendario Petisso, realizzate dall’Associazione Figurine Forever.

Un omaggio che intreccia memoria sportiva e narrazione cinematografica, rendendo l’evento un momento speciale di cultura, emozione e ricordo condiviso.

‘Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli’, diretto da Giulio Gargia, che sarà presente in sala, vede tra i protagonisti Patrizio Rispo e Zap Mangusta, Diego Pesaola, figlio del Petisso, nel ruolo di Maradona.

Il docufilm, con ironia e poesia, immagina un inedito derby spirituale tra due icone di Napoli – Maradona e San Gennaro – impegnate in una sfida surreale per stabilire chi sia il vero riferimento della città.

Attraverso un linguaggio che mescola animazione, cronaca e fiction, l’opera ripercorre 35 anni di storia napoletana, dal post-terremoto a oggi, grazie alle testimonianze di Luigi De Magistris, Maurizio De Giovanni, Roberto Saviano, dell’antropologo Marino Niola, della giornalista Conchita Sannino e di Don Luigi Calemme, parroco del Rione Sanità.

Il film intreccia episodi e micronarrazioni sorprendenti, come la nascita del Museo del Pibe de Oro e il ‘miracolo’ di Largo Maradona, offrendo uno sguardo originale sulle metamorfosi sociali e culturali della città.

L’evento è dalla Cooperativa Tam Tam, in collaborazione con Nascest e Camerafilm, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Ingresso: 5 euro