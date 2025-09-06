Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli al Cineteatro La Perla

Il docufilm di Giulio Gargia sarà proiettato a Napoli l’8 e il 9 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna al Cineteatro La Perla, in via Nuova Agnano 35, il docufilm di Giulio Gargia, ‘Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli’ in un doppio appuntamento: l’8 e il 9 settembre alle 21:15, nell’ambito della 20ª edizione del Tam Tam Digifest, che quest’anno sarà dedicata al fumetto e al cinema d’animazione.

Il pretesto narrativo del docufilm è uno scherzoso duello per il primato del cuore tra il patrono ufficiale della città, San Gennaro, e il suo figlio adottivo più amato, Diego Armando Maradona, ambientato negli anni a cavallo tra gli ultimi due scudetti del Napoli.

Ma in controluce si raccontano trentatré anni di trasformazioni urbane, culturali e sociali, una Napoli che ha visto fiorire un nuovo rinascimento artistico e civile.

Prodotto da Cooperativa Tam Tam in associazione con Millennium Cinematografica e Michelangelo Film, il lavoro di Giulio Gargia si presenta come un racconto originale che fonde documentario, fiction e animazione per ritrarre una Napoli contemporanea e mitologica al tempo stesso, attraverso la figura di due icone intramontabili: San Gennaro, interpretato da Patrizio Rispo, e Diego Armando Maradona, impersonato da Zap Mangusta, alias Diego Pesaola, figlio del celebre “Petisso” Bruno.

Nel cast artistico troviamo anche Antonella Stefanucci in un cameo d’autore, e le interpretazioni di Ilaria Fusco e Alessandro Gargia.

Il comparto documentaristico è arricchito dalle testimonianze di Luigi De Magistris, Maurizio de Giovanni, Conchita Sannino, Roberto Saviano, Salvatore Iodice, Marino Niola e Don Luigi Calemme.

Il docufilm è un omaggio al sogno azzurro, ma anche un’esplorazione poetica della devozione popolare, che oggi, tra Largo Maradona, le vie di Forcella e i pastori di San Gregorio Armeno, si divide – o si unisce – tra il santo e il calciatore, tra il cielo e il campo, tra la fede e il pallone.

‘Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli’ è un viaggio visionario che, partendo dal calcio, indaga uno tra i tanti volti di Napoli, sospesa tra antichi riti e nuove identità urbane, rivelando aspetti in giustapposizione con le narrazioni oscure della criminalità.

Insomma, il racconto di una città che ha dimostrato di poter fare a meno dei miracoli per vincere, in campo e fuori.

Ingresso: 3,50 euro

Per informazioni e contatti:

tamtamcoop@libero.it

366-3188501