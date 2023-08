Manuela Bollani ospite di Camaiore Estate

In scena il 2 agosto in piazza XXIX maggio

All’interno della fortunata rassegna Camaiore Estate, mercoledì 2 agosto alle ore 21:30 arriva Manuela Bollani con lo spettacolo ‘Tutto il resto è BOH (Concerto #conammòre con la Maboh Band)’.

La talentuosa cantante, attrice autrice in una parola cantauttrice Manuela Bollani, reduce dai successi degli spettacoli teatrali ‘C’era una Svolta’ e ‘Molesta – Humour and Music Show’, porta sul palco di piazza XXIX maggio un recital dinamico, brillante e diretto in un viaggio alla scoperta del meglio e del peggio di noi.

Dichiara Manuela Bollani:

‘Tutto il Resto è BOH’ racconta l’essere umano in tutte le sue sfaccettature e lo fa principalmente attraverso il linguaggio che più mi rappresenta: il Teatro – Canzone. Gli arrangiamenti con la MaBoh Band renderanno il tutto ancora più potente. Poter portare questo pezzo di cuore in quella che per me è Casa è davvero una grandissima gioia. Mia cara Camaiore non vediamo l’ora di riempirti d’ammòre!

In ‘Tutto il resto è BOH’ si fondono il Teatro – Canzone; i riadattamenti di brani noti e composizioni originali, in un percorso umoristico – musicale che punta dritto alla celebrazione del paradosso, al ribaltamento degli stereotipi e al trionfo dell’ammòre come unica vera certezza esistenziale.

Insieme a Manuela Bollani sul palco ci saranno: Massimiliano Grazzini al piano, Marco Cattani alla chitarra, Roberta Brighi al basso, Michele Vannucci alla batteria.

L’ingresso è libero.

Lestate di Manuela Bollani prosegue con tanti e diversi appuntamenti dal vivo segui il calendario in aggiornamento sui suoi canali social per non perderti una delle tante occasioni per conoscere meglio il lavoro di una donna in continua crescita e trasformazione!