Manuel Petti Ensemble al Teatro Savoia

Il 20 dicembre al Teatro Savoia di Campobasso un emozionante viaggio musicale nella natura

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Amici della Musica di Campobasso, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, presenta un appuntamento di grande suggestione inserito nella propria stagione concertistica, che si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso il Teatro Savoia di Campobasso.

Protagonista della serata sarà ‘Nature’ Manuel Petti Ensemble, un progetto musicale di forte impatto emotivo e poetico, concepito come un vero e proprio viaggio sonoro attraverso ambienti, fenomeni e colori della natura.

Un racconto musicale in cui si fondono linguaggi diversi – musica classica, jazz e folk – dando vita a un’esperienza immersiva, intensa e profondamente evocativa.

Sul palco, Manuel Petti alla fisarmonica, affiancato da un ensemble di musicisti di alto profilo: Dana Stancu e Viola D’Ambrosio ai violini, Adriana Violeta Stancu alla viola, Fernando Caida Greco al violoncello, Angelo Botticella al contrabbasso, Giulio Tiberio al fagotto e Marco Molino alle percussioni.

Insieme daranno voce a un repertorio quasi interamente originale, caratterizzato da virtuosismi, improvvisazioni estemporanee e atmosfere cariche di magia.

Il programma musicale prevede brani di Manuel Petti – ‘Drop’, ‘Improvviso n.1’, ‘La porte noire’, ‘Tramonti’, ‘Eddy, Foliage’, ‘Flight in the Nature’, ‘A Francesca, Corette’ – accanto a riletture raffinate di composizioni di Hermeto Pascoal, ‘Bebè’, Richard Galliano, ‘Tango pour Claude’, e del celebre standard jazz di Harry Warren, ‘There Will Never Be Another You’, tutti arrangiati dallo stesso Petti.

Classe 1985, Manuel Petti è una delle figure più versatili e apprezzate del panorama musicale contemporaneo. Laureato con lode in fisarmonica presso il Conservatorio ‘Martucci’ di Salerno, ha approfondito lo studio del pianoforte, dell’arrangiamento e della composizione jazz, sviluppando uno stile personale capace di attraversare generi e tradizioni.

Ha collaborato, come arrangiatore e strumentista, con alcuni dei più importanti artisti italiani e internazionali, tra cui Richard Galliano, Paolo Fresu, Goran Bregović, Max Gazzè, Enrico Bennato, Modena City Ramblers, Africa Unite e molti altri.

Dal 2024 fa parte della band di Max Gazzè nel tour Interludio e nel 2025 ha riscosso grande successo con un tour asiatico che lo ha portato sui palchi dei prestigiosi Blue Note di Pechino e Shanghai.

Il concerto rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico molisano di assistere a una performance di alto livello artistico, capace di unire tecnica, emozione e narrazione sonora, confermando ancora una volta il ruolo centrale dell’Associazione Amici della Musica di Campobasso nella promozione della cultura musicale sul territorio.

Biglietti:

intero € 12,00

ridotto € 6,00