Manuel Pardo de Vera y Diaz Accademico d’Onore Accademia Arnau Roger

Prestigioso riconoscimento per l’eccellenza nella ricerca e nel contributo scientifico

S.E. Dr. Ing. Manuel Pardo de Vera y Diaz è stato eletto nell’ultima Assemblea dei Soci Accademico d’Onore dell’Accademia di Arnau Roger.

Il Cav. Gr. Cr. Nob. Don Manuel Pardo de Vera y Diaz è un esperto di fama mondiale di araldica e genealogia. Ingegnere industriale della Escuela Técnica Superior de Madrid, ha conseguito un Master in Direzione e Amministrazione d’Impresa, MBA, e, in seguito, un Master in Diritto Nobiliare e Premiale, Araldica e Genealogia presso la UNED. Ha inoltre ottenuto un dottorato in Diritto con “premio straordinario” dalla stessa università.

Ricopre la carica di Presidente della Real Asociación de Hidalgos de España e della sua Junta de Probanza, e durante il suo mandato ha realizzato e continua a realizzare, una notevole e pregnante attività sia in ambito culturale e sociale.

Don Manuel Pardo de Vera y Diaz è anche Direttore della Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Fiscal del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, è Caballero Divisero Hijodalgo del Solar de Tejada, è Gobernador Honorario della Real Hermandad de Infanzones de Illescas, è membro del Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de la Merced.

Altresì è insignito di numerose onorificenze e distinzioni. È Vicepresidente della Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, CIGH, e della Confederación Internacional de Órdenes de Caballería, oltre che un membro di rilievo dell’International Institute of Genealogy and Heraldry, IIGH, e dell’Accademia Internazionale di Genealogia.

Académico Correspondiente della Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia e anche dell’Accademia di Lettere e Arti del Portogallo, Senatore Accademico di STUDIUM Accademia di Casale e dei Monferrato, oltre che appartenere all’Academia de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, all’Ateneo de Ilugo e consigliere corrispondente della Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, è poi membro del Consiglio di redazione della rivista HIDALGUÍA.

Ha vinto il Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina 2020, assegnato per un suo saggio sui processi di infanzonía. Ha anche ricevuto il Premio Lazslo Bohus de Villagos dalla Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica.

Questi riconoscimenti non sono semplici onori, ma attestazioni della sua eccellenza scientifica e del suo contributo alla ricerca nel campo della storia istituzionale e nobiliare.

La sua esperienza come professore e conferenziere in corsi universitari e gli innumerevoli convegni che egli ha organizzato, rafforzano ulteriormente questa sua vocazione accademica.

Motivazione del conferimento onorario: