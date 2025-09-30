Manuel Ladrón de Guevara e Isasa Accademico d’Onore Accad. Arnau Roger

Prestigioso riconoscimento per l’eccezionale e poliedrico curriculum

S.E. Dr. Ing. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa è stato eletto nell’ultima Assemblea dei Soci Accademico d’Onore dell’Accademia di Arnau Roger.

Il Cav. Gr. Cr. Nob. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa è uno studioso di chiara fama internazionale.

La sua traiettoria accademica si è sviluppata in modo rigoroso, culminando in un Dottorato in Diritto conseguito presso l’UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, per il quale ha ricevuto un “Premio Straordinario” nel 2014, che testimonia l’eccellenza dei suoi studi.

Tali credenziali sono integrate da una laurea in Ingegneria Industriale Superiore ottenuta presso l’Università Politecnica di Madrid e da diplomi e master specifici in Diritto Nobiliare e Premiale, Genealogia ed Araldica.

La sua carriera professionale si è svolta nell’alto management di gruppi corporate internazionali dell’ambito industriale.

Diputado Vicefiscal (Deputato Vice-Procuratore) del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Vocal del Patronato del Archivo Histórico de la Nobleza, Membro e Tesoriere della Real Asociación de Hidalgos de España.

Curriculo sintetico:

Ingegnere Industriale Superiore presso la E.T.S. de Ingenieros Industriales – Università Politecnica di Madrid Dottore in Giurisprudenza presso l’Università Nazionale di Educazione a Distanza, UNED. Premio Straordinario. Madrid, maggio 2014.

Altri Corsi Superiori:

Master in Direzione di Imprese di Costruzione e Immobiliari, MDI, presso la ETS de Arquitectura – Università Politecnica di Madrid

Master in Diritto Nobiliare e Premiale, Genealogia ed Araldica presso l’Università Nazionale di Educazione a Distanza, UNED, della Spagna

Diplomato in Genealogia, Nobiliaria ed Araldica presso l’Istituto Salazar y Castro, del Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche di Madrid

Diplomato in Araldica Militare, presso l’Istituto di Storia e Cultura Militare, Spagna

Attività Accademiche:

Accademico Corrispondente della Reale Accademia della Storia, 2013

Accademico Titolare della Reale Accademia Madrilena di Araldica e Genealogia, Madrid

Accademico dell’Académie Internationale de Généalogie, Parigi, Francia

Accademico Corrispondente dell’Accademia di Scienze Genealogiche e Araldiche della Bolivia

Corrispondente del Centro di Studi Genealogici di Cordoba, Argentina

Corrispondente della Giunta Sabatina di Specialità Storiche di Buenos Aires, Argentina

Segretario Generale dell’Istituto Internazionale di Genealogia e Araldica – IIGH

Senatore Accademico dell’Accademia Studium di Casale e Monferrato, Italia

Accademico Corrispondente dell’Accademia Dominicana di Genealogia e Araldica

Membro dell’Associazione Cantabra di Genealogia, ASCAGEN

Premi:

Premio Laszlo Bohus de Világos, concesso dalla Conféderation Internationale de Généalogie et d’Héraldique C.I.G.H. per ‘Pleitos de Hidalguía: Extractos de los expedientes conservados en el archivo de la Real Chancillería de Granada, Siglo XV‘ (Cause di Nobiltà: Estratti dei documenti conservati nell’archivio della Reale Cancelleria di Granada, Secolo XV). 2011.

Medaglia al Merito della Fondazione Centro di Studi Storici “Diego Torres”, della Colombia. 2005.

Attività Didattiche principali:

Professore del Master in Direzione di Imprese di Costruzione e Immobiliari, MDI Scuola Superiore di Architettura – Università Politecnica di Madrid, 1989 – 2013

Professore del Master in Direzione di Imprese di Costruzione e Immobiliari, MDI Scuola Superiore di Architettura – Università Miguel Hernández di Elche, Alicante, 1995 – 1998

Professore del Master in Direzione Aziendale, dell’Istituto di Studi Superiori Finanziari e Assicurativi, INESE, di Madrid, 1994 – 1998

Professore invitato per parlare di Pleitos de Hidalguía (Cause di Nobiltà) – Gli Archivi delle Reali Cancellerie di Valladolid e di Granada, del Master in Diritto Nobiliare e Premiale, Genealogia e Araldica dell’Università Nazionale di Educazione a Distanza, UNED, 2007 – 2008

Professore di Fonti Documentali nel Corso di Genealogia, Araldica e Nobiliaria tenuto dalla Reale Associazione degli Hidalgos di Spagna, 2010 – fino ad oggi

Professore del Master in Protocollo, Comunicazione Istituzionale e Organizzazione di Eventi dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid, 2012 – fino ad oggi

Professore Invitato presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Villanueva, affiliata all’Università Complutense, di Madrid, per parlare dell’Iconografia Araldica e dei suoi fondamenti, 2013 – fino ad oggi

Altre Attività:

Membro e Tesoriere del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Imprenditori Metallurgici di Burgos, 1977 – 1980

Membro dell’Associazione Nazionale degli Ingegneri Industriali, Sezione di Santander, Burgos e Palencia, 1978 – 1980

Relatore della Commissione per le Relazioni Sindacali della Confederazione Spagnola delle Associazioni Imprenditoriali, CEOE, 1979

Membro del Consiglio Direttivo e Componente della Commissione di Consulenza Tecnica e Finanziaria, della Camera Ufficiale Spagnola di Commercio in Brasile, 1983 – 1986

Presidente – Fratello Maggiore della Confraternita del Santissimo Cristo de El Robledo, 2000 – Fino ad oggi

Patrono della Fondazione delle Milizie Universitarie, FUNDAMU

Deputato Vice Procuratore Fiscale del Real Corpo della Nobiltà di Madrid, 2000 – 2010

Membro del Consiglio Direttivo e Maestro di Cerimonie, della Reale Confraternita dei Cavalieri di San Fernando, 2000 – fino ad oggi

Presidente del Forum di Madrid – Terzo Millennio, 2004 – 2005

Segretario Generale del Forum Iberoamericano della Fondazione Carlos III, Madrid, 1996 – 2000

Innumerevoli le pubblicazioni, le curatele, le cattedre, i convegni e le conferenze a lui intestate. Inoltre, è insignito di numerose onorificenze e dignità.

Motivazione del conferimento onorario: