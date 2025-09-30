Manuel Ladrón de Guevara e Isasa Accademico d’Onore Accad. Arnau Roger

Prestigioso riconoscimento per l’eccezionale e poliedrico curriculum
S.E. Dr. Ing. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa è stato eletto nell’ultima Assemblea dei Soci Accademico d’Onore dell’Accademia di Arnau Roger.
Il Cav. Gr. Cr. Nob. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa è uno studioso di chiara fama internazionale.
La sua traiettoria accademica si è sviluppata in modo rigoroso, culminando in un Dottorato in Diritto conseguito presso l’UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, per il quale ha ricevuto un “Premio Straordinario” nel 2014, che testimonia l’eccellenza dei suoi studi.
Tali credenziali sono integrate da una laurea in Ingegneria Industriale Superiore ottenuta presso l’Università Politecnica di Madrid e da diplomi e master specifici in Diritto Nobiliare e Premiale, Genealogia ed Araldica.
La sua carriera professionale si è svolta nell’alto management di gruppi corporate internazionali dell’ambito industriale.
Diputado Vicefiscal (Deputato Vice-Procuratore) del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Vocal del Patronato del Archivo Histórico de la Nobleza, Membro e Tesoriere della Real Asociación de Hidalgos de España.
Curriculo sintetico:
Ingegnere Industriale Superiore presso la E.T.S. de Ingenieros Industriales – Università Politecnica di Madrid Dottore in Giurisprudenza presso l’Università Nazionale di Educazione a Distanza, UNED. Premio Straordinario. Madrid, maggio 2014.
Altri Corsi Superiori:
- Master in Direzione di Imprese di Costruzione e Immobiliari, MDI, presso la ETS de Arquitectura – Università Politecnica di Madrid
- Master in Diritto Nobiliare e Premiale, Genealogia ed Araldica presso l’Università Nazionale di Educazione a Distanza, UNED, della Spagna
- Diplomato in Genealogia, Nobiliaria ed Araldica presso l’Istituto Salazar y Castro, del Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche di Madrid
- Diplomato in Araldica Militare, presso l’Istituto di Storia e Cultura Militare, Spagna
Attività Accademiche:
- Accademico Corrispondente della Reale Accademia della Storia, 2013
- Accademico Titolare della Reale Accademia Madrilena di Araldica e Genealogia, Madrid
- Accademico dell’Académie Internationale de Généalogie, Parigi, Francia
- Accademico Corrispondente dell’Accademia di Scienze Genealogiche e Araldiche della Bolivia
- Corrispondente del Centro di Studi Genealogici di Cordoba, Argentina
- Corrispondente della Giunta Sabatina di Specialità Storiche di Buenos Aires, Argentina
- Segretario Generale dell’Istituto Internazionale di Genealogia e Araldica – IIGH
- Senatore Accademico dell’Accademia Studium di Casale e Monferrato, Italia
- Accademico Corrispondente dell’Accademia Dominicana di Genealogia e Araldica
- Membro dell’Associazione Cantabra di Genealogia, ASCAGEN
Premi:
- Premio Laszlo Bohus de Világos, concesso dalla Conféderation Internationale de Généalogie et d’Héraldique C.I.G.H. per ‘Pleitos de Hidalguía: Extractos de los expedientes conservados en el archivo de la Real Chancillería de Granada, Siglo XV‘ (Cause di Nobiltà: Estratti dei documenti conservati nell’archivio della Reale Cancelleria di Granada, Secolo XV). 2011.
- Medaglia al Merito della Fondazione Centro di Studi Storici “Diego Torres”, della Colombia. 2005.
Attività Didattiche principali:
- Professore del Master in Direzione di Imprese di Costruzione e Immobiliari, MDI Scuola Superiore di Architettura – Università Politecnica di Madrid, 1989 – 2013
- Professore del Master in Direzione di Imprese di Costruzione e Immobiliari, MDI Scuola Superiore di Architettura – Università Miguel Hernández di Elche, Alicante, 1995 – 1998
- Professore del Master in Direzione Aziendale, dell’Istituto di Studi Superiori Finanziari e Assicurativi, INESE, di Madrid, 1994 – 1998
- Professore invitato per parlare di Pleitos de Hidalguía (Cause di Nobiltà) – Gli Archivi delle Reali Cancellerie di Valladolid e di Granada, del Master in Diritto Nobiliare e Premiale, Genealogia e Araldica dell’Università Nazionale di Educazione a Distanza, UNED, 2007 – 2008
- Professore di Fonti Documentali nel Corso di Genealogia, Araldica e Nobiliaria tenuto dalla Reale Associazione degli Hidalgos di Spagna, 2010 – fino ad oggi
- Professore del Master in Protocollo, Comunicazione Istituzionale e Organizzazione di Eventi dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid, 2012 – fino ad oggi
- Professore Invitato presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Villanueva, affiliata all’Università Complutense, di Madrid, per parlare dell’Iconografia Araldica e dei suoi fondamenti, 2013 – fino ad oggi
Altre Attività:
- Membro e Tesoriere del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Imprenditori Metallurgici di Burgos, 1977 – 1980
- Membro dell’Associazione Nazionale degli Ingegneri Industriali, Sezione di Santander, Burgos e Palencia, 1978 – 1980
- Relatore della Commissione per le Relazioni Sindacali della Confederazione Spagnola delle Associazioni Imprenditoriali, CEOE, 1979
- Membro del Consiglio Direttivo e Componente della Commissione di Consulenza Tecnica e Finanziaria, della Camera Ufficiale Spagnola di Commercio in Brasile, 1983 – 1986
- Presidente – Fratello Maggiore della Confraternita del Santissimo Cristo de El Robledo, 2000 – Fino ad oggi
- Patrono della Fondazione delle Milizie Universitarie, FUNDAMU
- Deputato Vice Procuratore Fiscale del Real Corpo della Nobiltà di Madrid, 2000 – 2010
- Membro del Consiglio Direttivo e Maestro di Cerimonie, della Reale Confraternita dei Cavalieri di San Fernando, 2000 – fino ad oggi
- Presidente del Forum di Madrid – Terzo Millennio, 2004 – 2005
- Segretario Generale del Forum Iberoamericano della Fondazione Carlos III, Madrid, 1996 – 2000
Innumerevoli le pubblicazioni, le curatele, le cattedre, i convegni e le conferenze a lui intestate. Inoltre, è insignito di numerose onorificenze e dignità.
Motivazione del conferimento onorario:
Il Consiglio Direttivo accademico, considerata la sua eccezionale e poliedrica traiettoria, che unisce in modo sinergico l’eccellenza accademica, la competenza professionale e un profondo impegno nel campo della genealogia, dell’araldica e del diritto nobiliare, che lo hanno reso noto ai più alti livelli e in ambito internazionale, conferisce la nomina di Accademico d’Onore a Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.