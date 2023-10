Manovra, CISAL: bene via tracciata dal Governo ma servono più risorse

Riceviamo e pubblichiamo.

Davanti a risorse limitate e alle difficoltà di una crisi che rischia di appesantirsi alla luce degli accadimenti in Medio Oriente, apprezziamo la volontà del governo di destinare risorse al sostegno a redditi e pensioni più basse, famiglie e sistema produttivo.

Seppur debole sul versante espansivo e negli investimenti rivolti a occupazione, infrastrutture e strategie industriali, in base alle anticipazioni emerse nell’incontro di ieri si riscontrano significativi punti di contatto con le nostre richieste.

Apprezzabili la conferma del taglio del cuneo contributivo e la riduzione delle aliquote IRPEF se, come dichiarato, alleggerirà il carico fiscale per le persone a reddito medio – basso.

Attendiamo di conoscere nel dettaglio le misure per la famiglia con incentivi per la natalità e le donne lavoratrici, su fringe benefit e detassazione del salario accessorio.

Significative le risorse per sanità e contratti del pubblico impiego su cui, tuttavia, bisogna fare uno sforzo in più, in particolare per la scuola, afflitta dalla scarsità di organico.

Rimane critica la situazione del trasporto pubblico locale, per cui abbiamo chiesto di incrementare le risorse per il fondo nazionale trasporti. Bene, infine, gli interventi in materia di fiscalità internazionale.