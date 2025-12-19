Home Territorio Manovra, Borgonzoni: ‘Soppresso il divieto di compensazione crediti’

Manovra, Borgonzoni: ‘Soppresso il divieto di compensazione crediti’

Di
Redazione
-
Borgonzoni

Il Sottosegretario: ‘Sospiro di sollievo per imprese Cinema e audiovisivo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento della Lega in Commissione Senato per la soppressione del divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti contributivi.

Una decisione che fa tirare un sospiro di sollievo anche alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva del nostro Paese, che avevano lanciato l’allarme liquidità.

Ringrazio tutti coloro i quali si sono spesi per il raggiungimento di un obiettivo molto importante per il settore.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE