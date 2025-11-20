‘Manon siamo noi’ va in TV e all’Università di Napoli e Torino

Uno Speciale di Rai Cultura di Barbara Napolitano e Marta Teodoro in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Nell’ottobre del 2024 Rai Cultura ha realizzato, in diretta dal Teatro Regio di Torino, un progetto artistico e televisivo di grande respiro: ‘Manon’, un’originale produzione che ha messo in scena tre diverse versioni della stessa eroina, secondo Puccini, Auber e Massenet.

Un viaggio nel tempo e nei linguaggi – dal teatro alla televisione, fino al cinema – per interrogarsi sul tema del femminile, sulla sua rappresentazione e sulla sua attualità sociale e culturale.

Un progetto dal quale è nato ‘Manon siamo noi’ uno Speciale di Rai Cultura, in collaborazione con i Centri di Produzione di Torino e Napoli, che approfondisce il senso di questo lavoro corale, intrecciando le voci e i temi dell’opera lirica con testimonianze e riflessioni.

Lo Speciale andrà in onda martedì 25 novembre alle 10:15 su Rai 5, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nello stesso giorno diventerà anche un’occasione di dialogo accademico: il progetto entrerà infatti nelle aule dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università di Torino, coinvolte in due momenti distinti dedicati agli studenti del Dipartimento di Scienze Sociali di Napoli e di Scienze della Comunicazione di Torino.

A Napoli, in contemporanea con la trasmissione TV, ‘Manon siamo noi’ sarà proiettato e discusso con gli studenti da Dora Gambardella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli studi di Napoli Federico II; Antonio Parlati, Direttore del Centro di Produzione Rai Napoli; Lello Savonardo, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica – Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli Federico II; Barbara Napolitano, regista; Giustina Orientale Caputo, Coordinatrice del corso di laurea in Sociologia – Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli studi di Napoli Federico II.

Alle 18:00, poi, toccherà agli studenti torinesi in collegamento con i “colleghi” napoletani. La proiezione sarà accompagnata dagli interventi di Gabriella Taddeo, Presidente Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione; Simona Tirocchi, Professoressa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi; Guido Rossi, Direttore del Centro di Produzione Rai Torino; Marta Teodoro, Autrice; Barbara Napolitano, Regista, in collegamento da Napoli.

