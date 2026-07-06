Manifestazione piazza del Gesù a Napoli: dispositivo di circolazione

In vigore l’8 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Mercoledì 8 luglio, in piazza del Gesù Nuovo, è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lo svolgimento di una manifestazione politica.

Dalle ore 8:00 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Piazza del Gesù:

• istituzione del divieto di transito veicolare;

• accesso consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso, emergenza, Forze dell’Ordine, Protezione Civile e ai residenti diretti in via Domenico Capitelli e via Cisterna dell’Olio, con accesso da Calata Trinità Maggiore;

• istituzione del divieto di fermata;

• istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;

• sospensione degli stalli taxi;

• sospensione degli stalli riservati alle persone con disabilità;

• sospensione delle aree destinate al carico e scarico merci.

Calata Trinità Maggiore:

• sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa (strisce blu) sul lato sinistro in direzione via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico;

• utilizzo temporaneo di tali spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità i cui stalli risultano sospesi.

Via Monteoliveto:

• sospensione di una parte degli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) a partire dalla confluenza con piazza Monteoliveto;

• utilizzo temporaneo dell’area per la sosta delle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) interessate dalla sospensione degli stalli in piazza del Gesù.

Ordinanza