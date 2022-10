Il testo della missiva

La manifestazione per la pace in programma domani, venerdì 28 ottobre, con inizio alle ore 11:00 in piazza del Plebiscito a Napoli, sarà aperta dalla lettura sul palco della lettera di saluto e di adesione inviata al Presidente Vincenzo De Luca dalla Senatrice a vita Liliana Segre.

Lettera Senatrice Segre