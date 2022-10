Manifestazione per la pace 28 ottobre a Napoli: aumentano le adesioni

Si incrementa la lista dei partecipanti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Ad integrazione del comunicato del 25 ottobre, si riporta l’elenco delle ulteriori adesioni di partecipazione alla manifestazione per la pace che si svolgerà venerdì 28 alle ore 11:00 in piazza del Plebiscito a Napoli:

AGIS Campania, Libera, Associazione ‘Un farmaco per tutti’, Federalberghi Campania, Movimento Solidarietà, Fondazione Trianon Viviani, Garante Infanzia Campania, Fondazione Cives MAV, Assocampania, CIA Campania, Parco Campi Flegrei, Parco Partenio, Città della Scienza, Ascender, Fondazione Santobono – Pausilipon, Associazione Annalisa Durante, Associazione ‘Misericordia Di Siano’, Associazione Apeiron, CIF Napoli, CIF Campania, CNOS FAP Napoli, Federazione Commercio Campania, Centro Commerciale Naturale Vomero – Arenella.