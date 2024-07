Manifestazione Coldiretti davanti sede Regione Toscana

Giani agli agricoltori: ‘Equilibrio con tutela fauna per salvaguardare le imprese’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il vostro grido d’allarme è assolutamente comprensibile. I danni provocati dalla fauna selvatica, a partire dai cinghiali, fanno salire il rischio d’impresa a un livello altissimo. Purtroppo talvolta ci scontriamo con normative che portano la tutela della fauna a un livello esasperato. Bisogna trovare un giusto equilibrio.

Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è rivolto agli agricoltori che si sono radunati davanti a Palazzo Strozzi Sacrati per partecipare alla manifestazione voluta da Coldiretti con l’obiettivo di richiedere misure capaci di fronteggiare la situazione di difficoltà di tante imprese per i danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare dagli ungulati.

Il Presidente, dopo aver garantito l’interessamento della Regione, ha evidenziato il valore dell’impresa agricola nel contesto toscano:

L’attività agricola produce un bene non solo per l’impresa che crea sviluppo e lavoro, ma anche per il territorio, che è più protetto rispetto a eventi atmosferici sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, e anche per il turismo, perché la bellezza dei campi coltivati, diventa una cartolina della Toscana. Chi sviluppa un’impresa agricola compie un’opera di interesse generale che noi dobbiamo sostenere con tutto il nostro impegno.

La Vicepresidente e Assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi ha aggiunto: