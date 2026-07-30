Manifattura Tabacchi, Manetti visita E-RIHS.it

L’Assessora: Al lavoro su progetti pilota per portare le piccole realtà museali toscane in una rete europea dell’innovazione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Progetti pilota per mettere le piccole e medie realtà museali della Toscana nelle condizioni di accedere alle più avanzate tecnologie per lo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, aprendo loro anche la strada verso la successiva partecipazione a progetti europei.

È questo l’obiettivo illustrato dall’Assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, al termine della visita a cui ha partecipato anche il Presidente Eugenio Giani, alla sede di E-RIHS.it, il nodo italiano dell’infrastruttura di ricerca europea per le scienze del patrimonio culturale, ospitata negli spazi della Manifattura Tabacchi di Firenze.

Nel corso dell’incontro l’Assessora ha visitato la sede di E-RIHS e approfondito le attività del infrastruttura, punto di riferimento internazionale per la ricerca applicata ai beni culturali, che mette in rete competenze scientifiche, tecnologie diagnostiche d’avanguardia e infrastrutture digitali a supporto della tutela e della conoscenza del patrimonio di 15 Paesi europei

L’Assessore Cristina Manetti ha dichiarato:

Vogliamo costruire insieme a E-RIHS.it dei progetti pilota che possano diventare un modello innovativo per tutta la Toscana. L’idea è quella di promuovere, una call per progetti di ricerca applicata che coinvolgano le realtà museali del territorio, in particolare a quelle più piccole, affinché possano entrare in un circuito virtuoso fatto di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Infrastrutture di eccellenza come E-RIHS, potranno supportare i progetti consentendo ai partenariati di acquisire, gestire e valorizzare dati scientificamente certificati sul patrimonio culturale, creando le basi per sviluppare progetti competitivi anche a livello europeo. L’obiettivo è mettere l’innovazione al servizio della cultura diffusa. La Toscana possiede un patrimonio straordinario, spesso custodito in musei di dimensioni contenute che non sempre dispongono degli strumenti e delle competenze necessarie per affrontare le sfide della digitalizzazione. Questo progetto può rappresentare un’opportunità concreta per accompagnarli in un percorso di crescita, favorendo l’accesso a tecnologie avanzate, alla gestione dei dati di qualità e anche alle nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale nel rispetto del rigore scientifico.

L’Assessora ha inoltre spiegato che la Regione intende sviluppare la proposta, coinvolgendo anche la Fondazione CR Firenze, proprietaria dell’immobile che ospita la sede legale dell’infrastruttura ricerca europea e già impegnata nel sostegno a questa importante realtà internazionale.

Manetti ha concluso: