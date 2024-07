Mangiarotti: ‘Maggior sicurezza per le strade pavesi’

Riceviamo e pubblichiamo.

Ha l’obiettivo di contribuire al finanziamento di interventi infrastrutturali della rete viaria di competenza della Provincia di Pavia con un finanziamento annuo di euro 250.000,00 per gli anni 2024 e 2025 l’emendamento presentato dal Consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Mangiarotti, durante la sessione del Consiglio regionale dedicata alla manovra finanziaria di assestamento.

Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Mangiarotti, ha dichiarato:

Insieme ai colleghi di maggioranza, ho voluto dare, un segno tangibile per la sicurezza dei viaggiatori sulle strade provinciali regionali, con interventi finanziari per opere volte messa in sicurezza delle strade di competenza della Provincia di Pavia.

Ciò in relazione agli importanti livelli di traffico presenti sulla rete stradale lombarda che richiede l’attuazione urgente di interventi mirati, con la riqualifica in vari tratti del territorio.