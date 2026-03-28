Manfredi: Vicini a lavoratori Trasnova a rischio licenziamento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Nell’attesa che si concretizzi l’interesse di potenziali investitori, come Consiglio regionale della Campania siamo al fianco dei lavoratori di Trasnova e, per questo, abbiamo approvato un Ordine del giorno per impegnare la Giunta regionale affinché si mettano in campo tutte le iniziative possibili per tutelare i livelli occupazionali.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, in merito alla vertenza Trasnova, che coinvolge i 53 operai impiegati nel sito di Pomigliano d’Arco, che rischiano il licenziamento dopo la decisione di Stellantis di non rinnovare il contratto.

Manfredi aggiunge:

Ringrazio l’Assessore al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, e l’Assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola, che stanno già seguendo la vertenza con grande attenzione e sono impegnati a individuare soluzioni concrete.

L’Ordine del giorno, firmato da tutti i presidenti dei Gruppi consiliari e dal Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, impegna il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico e la Giunta regionale ad attivare tutti gli strumenti necessari per il sostegno al reddito e alle politiche attive del lavoro, prevedendo percorsi di formazione e misure di ricollocazione per i lavoratori coinvolti, a proseguire e rafforzare l’interlocuzione istituzionale con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le organizzazioni sindacali e tutte le parti coinvolte nella vertenza, al fine di individuare ogni soluzione utile alla salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché a favorire ed accelerare il confronto con i potenziali investitori interessati all’insediamento nei siti produttivi di Pomigliano d’Arco e nelle altre aree coinvolte, promuovendo percorsi concreti di riassorbimento dei lavoratori.