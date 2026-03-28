Manfredi: Uscita piano rientro sanitario frutto dialogo aperto da Fico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La decisione del Ministero della Salute, arrivata in queste ore, è una vittoria per i cittadini campani e per la Regione e dimostra che la via della collaborazione istituzionale, fortemente voluta dal Presidente Roberto Fico e da tutta la maggioranza, porta frutti concreti e anche in tempi rapidi.

In occasione della seduta di insediamento del Consiglio regionale della Campania, nel corso del mio intervento da Presidente, appena eletto, ho sottolineato l’importanza di uscire, dopo 19 anni, dal piano di rientro dal debito sanitario, un obiettivo da raggiungere mettendo da parte i contenziosi dibattuti nelle Aule di Tribunale e restituendo la parola alla politica.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, commentando l’uscita della Campania dal piano di rientro.

Aggiunge:

Una vittoria che è anche figlia del clima costruttivo e del rispetto istituzionale che stanno accompagnando questa prima fase della nuova Legislatura, in Consiglio regionale e nella Giunta, alla luce del sole e nel rispetto delle differenze.

È il frutto del lungo lavoro svolto negli anni, degli importanti risultati conseguiti nelle attività di screening e di potenziamento delle RSA e del dialogo aperto dal Presidente della Regione Roberto Fico con il Ministero della Salute, che è stato determinante.

Il mio ringraziamento va anche ai medici e agli operatori sanitari che, in questi anni, superando difficoltà e pregiudizi territoriali, hanno consentito, con il loro impegno e abnegazione, il raggiungimento di questo obiettivo.

E proprio con loro, in una collaborazione di ascolto e confronto e non più verticistica, dobbiamo individuare i futuri obiettivi che l’apertura di questa fase nuova consente.

L’uscita dal piano di rientro ha una ricaduta fondamentale ed immediata sulla programmazione degli investimenti, sull’assunzione di personale medico ed infermieristico, sull’ammodernamento di strutture e tecnologie.

Ora la sfida è quella dare slancio alla medicina territoriale, attraverso le case e gli ospedali di comunità che, con l’attivo coinvolgimento dei medici di base, consentiranno di dare risposte sanitarie più appropriate e di ridurre il carico sugli ospedali.