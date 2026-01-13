Home Campania Regione Campania Manfredi interverrà alla cerimonia ‘Giuramento di Florence Nightingale’

Manfredi interverrà alla cerimonia ‘Giuramento di Florence Nightingale’

Di
Redazione
-
Massimiliano Manfredi

In programma il 14 gennaio al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, interverrà, mercoledì 14 gennaio 2025 alle ore 16:30, al Centro Congressi della Stazione Marittima, Sala Galatea, a Napoli, al ‘Giuramento di Florence Nightingale’, cerimonia annuale, organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, OPI, di Napoli, presieduto dalla Prof.ssa Teresa Rea, nella quale circa seicento Infermieri ed Infermieri pediatrici, neo iscritti all’Albo, tenuto dall’Ordine, presteranno il loro solenne Giuramento che ne sancirà l’ingresso nella professione ed il loro impegno etico e professionale.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE