Manfredi interverrà alla cerimonia ‘Giuramento di Florence Nightingale’

In programma il 14 gennaio al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli
Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, interverrà, mercoledì 14 gennaio 2025 alle ore 16:30, al Centro Congressi della Stazione Marittima, Sala Galatea, a Napoli, al ‘Giuramento di Florence Nightingale’, cerimonia annuale, organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, OPI, di Napoli, presieduto dalla Prof.ssa Teresa Rea, nella quale circa seicento Infermieri ed Infermieri pediatrici, neo iscritti all’Albo, tenuto dall’Ordine, presteranno il loro solenne Giuramento che ne sancirà l’ingresso nella professione ed il loro impegno etico e professionale.