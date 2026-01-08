Manfredi insedia Ufficio di Presidenza Consiglio regionale Campania

Sinergia istituzionale: il Presidente del Consiglio regionale ringrazia maggioranza e opposizione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, organo di governo che esprime l’indirizzo politico – istituzionale del Consiglio, diamo il via alle attività finalizzate a supportare il funzionamento del Consiglio regionale e, quindi, l’attività dell’assemblea legislativa campana che, desidero sottolinearlo, dopo Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, è la più importante e prestigiosa in Italia.



È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, stamani, in occasione dell’insediamento dell’Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti Luca Trapanese, M5S, e Giuseppe Fabbricatore, FdI, dai Questori Raffaele Aveta, M5S, e Livio Petitto, FI, e dalle Consigliere Segretario Lucia Fortini, A Testa Alta, e Michela Rostan, Lega.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha aggiunto: