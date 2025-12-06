Manfredi incontra il Presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta

Tra gli argomenti trattati, il possibile progetto di riqualificazione del Palazzetto dello Sport Mario Argento
Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo il Presidente della Guerri Napoli Matt Rizzetta.
Tra i vari temi discussi durante l’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, il possibile progetto di riqualificazione dello storico Palazzetto dello Sport Mario Argento.
Il Sindaco Manfredi ed il Presidente della società azzurra di basket, accompagnato dal Vicepresidente Flavio D’Isanto e dal Direttore Generale Riccardo Marziantonio, hanno tracciato le basi per lo sviluppo di un piano di collaborazione finalizzato a valorizzare il basket in città anche in vista dell’apertura dell’anno di Napoli Capitale dello Sport nel 2026.