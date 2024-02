Manfredi incontra Comitato Free Assange Napoli e Articolo 21 Campania

Ribadito il sostegno alla promozione e tutela dei diritti fondamentali alla libertà d’espressione e d’informazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Sindaco Gaetano Manfredi – alla presenza dei Consiglieri Sergio D’Angelo, responsabile internazionale del coordinamento Enti Locali del Mediterraneo su delega della Presidenza del Consiglio comunale, e Rosario Andreozzi – ha incontrato a Palazzo San Giacomo una rappresentanza del Comitato Free Assange Napoli e dell’associazione Articolo 21 Campania.

Durante l’incontro, è stato ribadito il sostegno dell’Amministrazione e del Consiglio comunale alla promozione e alla tutela dei diritti fondamentali alla libertà d’espressione e d’informazione.

La vicinanza istituzionale, già espressa con il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange, è stata confermata con il Patrocinio alle iniziative culturali programmate per il 20 e il 21 febbraio al Maschio Angioino in adesione alla manifestazione mondiale per l’X-Day.

Durante il confronto, è stato ribadito il sostegno ad una battaglia di civiltà in difesa di principi essenziali per una società democratica, cosi come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.