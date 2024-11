Manfredi eletto Presidente nazionale dell’ANCI

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Così il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, saluta l’elezione del Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, avvenuta questo pomeriggio nel corso dell’Assemblea nazionale che si è aperta oggi al Lingotto di Torino.

Il numero due di Palazzo Matteotti, oggi a Torino anche nelle vesti di Sindaco di Cardito, prosegue:

Un’opera che, tuttavia, non si sta limitando al nostro territorio, ma che è stata, finora, e lo sarà da oggi ancor di più, in grado di produrre effetti in tutto il Mezzogiorno e in tutto il Paese.

Con Manfredi Napoli sta recuperando, infatti, grazie a un’incessante attività di relazioni ai massimi livelli impostata secondo i canoni della correttezza e della giusta collaborazione istituzionale, il suo ruolo di capitale del Mediterraneo e sta diventando sempre più punto di riferimento per l’Italia intera sotto il profilo dell’efficacia dell’azione politico – amministrativa.

Il nuovo ruolo che, da oggi, è stato affidato al Sindaco Manfredi – la prima volta, tra l’altro, che accade per un Sindaco napoletano – costituisce, inoltre, un valore aggiunto per tutto il territorio metropolitano, che potrà beneficiare di interlocuzioni paritetiche con i vertici delle istituzioni e proporre modelli e soluzioni paradigmatiche per tutti gli esponenti dei livelli di governo rappresentati.

Per questo motivo voglio rivolgere al Sindaco Manfredi l’augurio di un ottimo lavoro, che sono certo farà, a nome di tutto il Consiglio Metropolitano e mio personale.

Noi saremo al suo fianco, forniremo il nostro massimo supporto con ancora maggiore impegno e abnegazione, per far sì che il territorio possa proseguire alla grande il percorso di sviluppo intrapreso.

Da oggi Napoli, la sua Città Metropolitana e l’Italia intera sono più forti.