Manfredi e Ferrante premiano il Napoli Futsal, vincitore Coppa Italia

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, insieme al presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito hanno incontrato oggi pomeriggio, 27 marzo, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la Società Napoli Futsal che, domenica scorsa, ha vinto, per la prima volta nella sua storia, la Coppa Italia di Serie A di Futsal.

La compagine azzurra del calcio a 5, nata nel 2012 a Fuorigrotta, ha battuto 6 – 3 la Roma nella finale del Palaercole di Policoro, in provincia di Potenza.

Il Presidente e i dirigenti, l’allenatore ed i giocatori sono stati premiati con una targa commemorativa e con le medaglie della città di Napoli.

Il Sindaco Manfredi ha affermato:

Napoli Futsal è il segno di una Napoli vincente nello sport, ma non solo. Vogliamo che il Napoli Futsal ritorni a giocare in città.

L’Assessore Ferrante ha sottolineato:

Lo sport napoletano si sta facendo conoscere a livello nazionale, non solo per il calcio, ma anche per le altre discipline cosiddette minori, ma che minori non sono perché sono portatrici di quei valori di impegno e socialità che noi intendiamo promuovere.

Grazie a risultati importanti come la Coppa Italia di calcio a 5 stiamo meritando sempre di più il titolo di Capitale Europea dello Sport 2026.