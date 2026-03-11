Manfredi conferisce la Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolta questa mattina, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, la cerimonia ufficiale di conferimento della Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Alla cerimonia, presieduta dal Sindaco Gaetano Manfredi, hanno preso parte l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e il Consigliere del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Il Sindaco ha consegnato all’artista la targa con la Medaglia della Città e la menzione speciale ‘Napoli Città della Musica’, quale riconoscimento per il prestigio recato alla comunità cittadina attraverso il successo nella massima kermesse canora nazionale.

Ha raccolto e proseguito, con passione e dedizione, l’eredità artistica di Mario Da Vinci, indimenticabile Voce della nostra terra. Napoli, Città della Musica è riconoscente a Sal Da Vinci e ne celebra, con orgoglio, l’estro ed il talento artistico.

Con bravura, capacità e professionalità ha onorato l’enorme patrimonio della autentica tradizione musicale napoletana, conosciuto ed apprezzato in tutto il Mondo.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco Manfredi ha dichiarato:

Questa medaglia è il segno della gratitudine di un’intera comunità verso chi, con professionalità e passione, contribuisce a consolidare l’immagine di una Napoli colta, produttiva e vincente.

Attraverso il progetto ‘Napoli Città della Musica’ stiamo lavorando affinché il talento dei nostri artisti trovi un terreno fertile e un supporto istituzionale costante.

Premiare oggi Sal, insieme agli altri talenti e professionisti qui presenti, significa dare atto a Napoli del suo ruolo centrale e imprescindibile nell’industria creativa e discografica del Paese.

Sal ha saputo interpretare con estrema dignità e innovazione l’eredità artistica del padre, l’indimenticabile Mario Da Vinci, rendendo la tradizione napoletana viva, contemporanea e internazionale.

La sua affermazione non è solo il coronamento di una carriera esemplare, ma la dimostrazione di come la nostra lingua e la nostra melodia continuino a essere veicoli di emozioni universali, capaci di parlare a generazioni diverse.

L’Assessore Teresa Armato:

Vederlo trionfare sul palco più importante d’Italia è la conferma di una dedizione instancabile; Sal ha il cuore di Napoli e la professionalità di un grande interprete internazionale. È una gioia personale e collettiva.

Ci lega un’amicizia sincera e di lunga data, che mi ha permesso di seguire da vicino la sua crescita non solo come straordinario artista, ma come uomo profondamente legato alle sue radici.

Il Consigliere Ferdinando Tozzi:

Il successo di Sal e dell’intera filiera presente a Sanremo dimostra che il brand ‘Napoli Città della Musica’ è una realtà solida, capace di esportare eccellenza tecnica, produzione di alto livello e creatività senza pari.

La musica non è solo cultura, ma un pilastro economico e sociale della nostra città.

La Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato:

Sal Da Vinci:

Sono lusingato da questo grande affetto. Devo ringraziare la mia terra, se sono così è grazie a lei. Io sono molto legato a Napoli. Ognuno ha la sua città del cuore. Napoli è un patrimonio del mondo e parlando di Napoli parlo di tutta l’Italia.

Ho letto molte cose. Ho chiesto alla città di non rispondere alle provocazioni che spesso si generano.

La mia è semplicemente una canzone che parla d’amore e rispetto, di promesse. E non mi riferisco solo alla mia storia, che è andata bene grazie a mia moglie e voglio ringraziarla pubblicamente.

Sono arrivato ieri da Vienna, e non sapete le parole di apprezzamento e entusiasmo, ma qualche giornalista mi ha chiesta perché litighiamo l’uno contro l’altro. Certe volte me lo chiedo anche io. Noi viviamo tutti sotto lo stesso cielo.

Siamo tutti italiani e vogliamo tutti portare il nostro Paese fuori attraverso la musica e le culture nel miglior modo possibile. Voglio ringraziare tutti i presenti e fare un applauso a tutta l’arte che si muove in questa città.

Non so se merito questo grande riconoscimento, ma la vittoria non è la mia. Io sono stato un trasmettitore. Questa è la vittoria di chi nella vita lotta e crede in un sogno nonostante le avversità. Lo dedico a tutti, nessuno escluso. Non esistono esseri umani di serie A o B.