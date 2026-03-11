Manfredi conferisce la Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci

L’artista premiato per la vittoria al Festival di Sanremo 2026
Si è svolta questa mattina, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, la cerimonia ufficiale di conferimento della Medaglia della Città di Napoli a Sal Da Vinci, vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo.
Alla cerimonia, presieduta dal Sindaco Gaetano Manfredi, hanno preso parte l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e il Consigliere del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo Ferdinando Tozzi.
Il Sindaco ha consegnato all’artista la targa con la Medaglia della Città e la menzione speciale ‘Napoli Città della Musica’, quale riconoscimento per il prestigio recato alla comunità cittadina attraverso il successo nella massima kermesse canora nazionale.
Il testo della targa di benemerenza
La Città di Napoli a Salvatore Michael Sorrentino, Sal Da Vinci, in segno di profondo affetto, gratitudine ed ammirazione per la entusiasmante, prestigiosa vittoria al Festival della Canzone Italiana Sanremo 2026.
Con bravura, capacità e professionalità ha onorato l’enorme patrimonio della autentica tradizione musicale napoletana, conosciuto ed apprezzato in tutto il Mondo.
Ha raccolto e proseguito, con passione e dedizione, l’eredità artistica di Mario Da Vinci, indimenticabile Voce della nostra terra. Napoli, Città della Musica è riconoscente a Sal Da Vinci e ne celebra, con orgoglio, l’estro ed il talento artistico.
Nel corso della cerimonia, il Sindaco Manfredi ha dichiarato:
Il successo di Sal Da Vinci a Sanremo rappresenta un traguardo significativo per l’intera città e si inserisce in un momento di straordinario fermento culturale per Napoli.
La sua affermazione non è solo il coronamento di una carriera esemplare, ma la dimostrazione di come la nostra lingua e la nostra melodia continuino a essere veicoli di emozioni universali, capaci di parlare a generazioni diverse.
Sal ha saputo interpretare con estrema dignità e innovazione l’eredità artistica del padre, l’indimenticabile Mario Da Vinci, rendendo la tradizione napoletana viva, contemporanea e internazionale.
Premiare oggi Sal, insieme agli altri talenti e professionisti qui presenti, significa dare atto a Napoli del suo ruolo centrale e imprescindibile nell’industria creativa e discografica del Paese.
Attraverso il progetto ‘Napoli Città della Musica’ stiamo lavorando affinché il talento dei nostri artisti trovi un terreno fertile e un supporto istituzionale costante.
Questa medaglia è il segno della gratitudine di un’intera comunità verso chi, con professionalità e passione, contribuisce a consolidare l’immagine di una Napoli colta, produttiva e vincente.
L’Assessore Teresa Armato:
Premiare Sal oggi è per me un’emozione che va oltre il ruolo istituzionale.
Ci lega un’amicizia sincera e di lunga data, che mi ha permesso di seguire da vicino la sua crescita non solo come straordinario artista, ma come uomo profondamente legato alle sue radici.
Vederlo trionfare sul palco più importante d’Italia è la conferma di una dedizione instancabile; Sal ha il cuore di Napoli e la professionalità di un grande interprete internazionale. È una gioia personale e collettiva.
Il Consigliere Ferdinando Tozzi:
Questa vittoria conferma la centralità di Napoli nell’industria discografica nazionale.
La musica non è solo cultura, ma un pilastro economico e sociale della nostra città.
Il successo di Sal e dell’intera filiera presente a Sanremo dimostra che il brand ‘Napoli Città della Musica’ è una realtà solida, capace di esportare eccellenza tecnica, produzione di alto livello e creatività senza pari.
La Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato:
Porto il saluto dell’intero Consiglio Comunale a un artista che ha saputo farsi ambasciatore dei nostri valori.
Sal Da Vinci rappresenta un esempio virtuoso per i nostri giovani: la sua storia insegna che il talento, se accompagnato dallo studio, dal sacrificio e dal rispetto per la propria identità, porta a risultati straordinari.
È il modello di una Napoli che vince restando fedele a sé stessa.
Sal Da Vinci:
Sono lusingato da questo grande affetto. Devo ringraziare la mia terra, se sono così è grazie a lei. Io sono molto legato a Napoli. Ognuno ha la sua città del cuore. Napoli è un patrimonio del mondo e parlando di Napoli parlo di tutta l’Italia.
Ho letto molte cose. Ho chiesto alla città di non rispondere alle provocazioni che spesso si generano.
La mia è semplicemente una canzone che parla d’amore e rispetto, di promesse. E non mi riferisco solo alla mia storia, che è andata bene grazie a mia moglie e voglio ringraziarla pubblicamente.
Sono arrivato ieri da Vienna, e non sapete le parole di apprezzamento e entusiasmo, ma qualche giornalista mi ha chiesta perché litighiamo l’uno contro l’altro. Certe volte me lo chiedo anche io. Noi viviamo tutti sotto lo stesso cielo.
Siamo tutti italiani e vogliamo tutti portare il nostro Paese fuori attraverso la musica e le culture nel miglior modo possibile. Voglio ringraziare tutti i presenti e fare un applauso a tutta l’arte che si muove in questa città.
Non so se merito questo grande riconoscimento, ma la vittoria non è la mia. Io sono stato un trasmettitore. Questa è la vittoria di chi nella vita lotta e crede in un sogno nonostante le avversità. Lo dedico a tutti, nessuno escluso. Non esistono esseri umani di serie A o B.
L’Amministrazione ha inoltre conferito encomi istituzionali ad altri protagonisti della spedizione sanremese, sottolineando l’eccellenza della filiera musicale territoriale:
• Mazzariello, artista;
• Enzo Campagnoli, Direttore d’orchestra;
• Adriano Pennino, Direttore d’orchestra;
• Checco D’Alessio, Direttore d’orchestra.
L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sui canali web e social ufficiali del Comune di Napoli.