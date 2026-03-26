Manfredi: Bilancio, molto soddisfatto per lavoro Consiglio regionale

Il Presidente: ‘Da oggi potremo entrare nel vivo dell’attività legislativa’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto in Consiglio regionale, da maggioranza ed opposizione, insieme con il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico, per l’approvazione del Bilancio.
Da oggi potremo entrare nel vivo dell’attività legislativa ed approvare quelle fondamentali leggi di programmazione e di sistema che, supportate dalle necessarie risorse finanziarie, potranno generare i migliori frutti per la Campania.
È quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.