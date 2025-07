Manfredi al GFF per presentazione corto ‘Il compleanno di Ciro’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato presentato in anteprima, nell’ambito del 55° Giffoni Film Festival, ‘Il compleanno di Ciro’, toccante cortometraggio prodotto da Giffoni Innovation Hub, Mad Entertainment e Gabbianella, in collaborazione con il Comune di Napoli e con il patrocinio di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

L’opera, che ha riscosso un grande successo tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente, chiude la terza edizione del progetto ‘La Voce dei Giovani’, promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Giffoni Innovation Hub.

Scritto e diretto da Marta Esposito e ambientato nell’area orientale di Napoli, nel quartiere di Ponticelli, il corto restituisce una giornata, mai avvenuta, alla vita di Ciro Colonna, vittima innocente di camorra, alla cui memoria il progetto è dedicato.

Quella narrata, è una delicata storia d’amore e di attesa straziante: alla vigilia del compleanno del figlio, vediamo la madre, Adelaide, prepararsi al suo ritorno dopo anni all’estero, in un rito che incarna l’essenza della memoria e l’incolmabile vuoto dell’assenza.

Il Comune di Napoli ha sostenuto attivamente l’iniziativa, confermando il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità e nel sostegno alle nuove generazioni.

Alla proiezione ha partecipato anche il Sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato come il cinema possa essere un mezzo potente per diffondere valori civili e accompagnare la crescita culturale dei giovani.

Il Sindaco Manfredi afferma:

Il corto cinematografico presentato al Giffoni Film Festival con la rete di associazioni Libera contro le mafie è un atto di memoria collettiva, un potente messaggio che proviene dai nostri ragazzi e parla al cuore della nostra comunità.

Il ricordo di Ciro Colonna e delle vittime innocenti di camorra rappresenta la forza della cultura come strumento di riscatto.

La produzione nasce da un progetto di cui sono molto orgoglioso, ‘La voce dei giovani’, realizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, che fa della cultura cinematografica uno strumento per offrire ai giovani partecipanti speranze e nuove prospettive”.

‘Il compleanno di Ciro’, infatti, non è un’iniziativa isolata, ma l’apice di un percorso progettuale avviato nel 2023, che nelle precedenti edizioni ha coinvolto attivamente gli studenti delle scuole del territorio e i giovani detenuti dell’I.P.M. di Nisida, dimostrando concretamente come il linguaggio cinematografico sia un efficace strumento di sensibilizzazione e crescita culturale per le nuove generazioni, promuovendo valori imprescindibili come la legalità e il rispetto.