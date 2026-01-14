Manfredi a cerimonia Giuramento Infermieri Stazione Marittima Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Gli infermieri e le infermiere sono coloro che ascoltano, assistono, curano non solo il corpo ma anche l’anima delle persone e delle loro famiglie e che, proprio perché in prima linea, spesso sono ingiustamente vittime di aggressioni. Essi sono un grande valore per la nostra sanità.

È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, intervenendo alla cerimonia del Giuramento degli infermieri, oggi, a Napoli.

L’esponente del PD ha aggiunto:

Come Istituzioni regionali, siamo consapevoli delle sfide che ci attendono per creare le migliori condizioni per rendere questa professione più attrattiva, nell’ambito della competenza della Regione nella sanità e nel quadro generale della riforma nazionale in discussione, affinché l’impegno degli infermieri, e, in generale del personale sanitario, sia riconoscono e valorizzato.

Nei cinque anni precedenti, con l’uscita dal commissariamento, seimila unità di infermieri, per concorso e per mobilità, hanno fatto ingresso nel Servizio sanitario regionale e, oggi, i neo infermieri hanno, per questo, una opportunità in più perche è stato reso più agevole l’ingresso nella sanita pubblica, riducendo notevolmente il ricorso alle cooperative ed ai relativi spostamenti fuori regione.

Inoltre, è fondamentale proseguire il lavoro per rafforzare la medicina territoriale di base insieme con psicologi, farmacisti e medici di base, ai quali va riconosciuto un nuovo ruolo.

Occorre concentrare l’attenzione sul sistema dell’emergenza che richiede anche maggiori livelli retributivi per il personale sanitario che lavora al suo servizio.