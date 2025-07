Manfred Spitzer lo aveva detto: benvenuti nella demenza guidata

Manfred Spitzer, psichiatra, neuroscienziato e direttore della clinica universitaria di Ulm, è stato uno dei primi studiosi ad alzare il velo sul legame tra abuso della tecnologia e degrado cognitivo nei giovani. E non le manda a dire.

Il suo libro, pubblicato nel 2012, aveva un titolo forte: ‘Demenza digitale’.

Sembrava un’iperbole, una provocazione accademica. Ma oggi, a dodici anni di distanza, la realtà ha superato l’allarme.

Pensiamo alle scuole; ed in particolare a quella italiana. Del resto, viviamo qui.

La scuola italiana, e non solo, ha preso il peggio del digitale e lo ha elevato a sistema.

Non si tratta di innovazione, ma di abdicazione. Il sapere viene smontato, frantumato, reso frammentario e volatile. Si studia per clic, si apprende per scorciatoie, si dimentica per abitudine.

Il cervello, come spiegava Spitzer, ha bisogno di esercizio, di lentezza, di concentrazione. Ha bisogno di memoria, perché la memoria è la base del pensiero. Ma se la memoria viene esternalizzata, se tutto si trova con una ricerca da cinque secondi, se leggere diventa uno sforzo e scrivere una perdita di tempo, allora il pensiero si spegne. Non si allena più. Si disabitua a se stesso.

E registriamo pure episodi di insegnanti che accettano compiti scritti al computer o in stampatello perché

altrimenti non capiamola scrittura dei bambini.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Ragazzi che arrivano al diploma senza saper scrivere un testo coerente, che all’università leggono dieci manuali senza ricordarne uno, che nei quiz copiano le risposte come fosse un gioco.

E nessuno ha il coraggio di dire che il problema è proprio lì, nella scuola che ha scelto di non essere più faticosa. Una scuola che ha sostituito i libri con le slide, le verifiche con i test a scelta multipla, gli insegnanti con i tutorial.

E senza per ora menzionare ChatGpt e gli altri sistemi di AI che gli adolescenti padroneggiano meglio di qualsiasi adulto.

Spitzer lo aveva già spiegato: quando lo schermo entra troppo presto nella vita di un bambino, l’apprendimento viene danneggiato. Non facilitato, danneggiato. Il cervello si abitua a ricevere stimoli rapidi, si impazientisce, perde capacità critica. Tutto viene vissuto come intrattenimento. E quando lo studio diventa intrattenimento, non è più studio.

Ma nessuno ascolta. Nessuno ascolta neppure ora che negli Stati Uniti si stanno attendendo sentenze epocali contro le grandi piattaforme tecnologiche, accusate di aver costruito algoritmi che funzionano esattamente come una droga: stimolano rilascio di dopamina, creano dipendenza, distruggono la capacità di concentrazione e spingono a restare sempre connessi.

E mentre le big tech si difendono in tribunale, la scuola continua a spalancare le porte a quei dispositivi, a quelle piattaforme, a quei metodi.

Non si tratta più di decidere se la scuola funzioni o meno. Si tratta di decidere se vogliamo ancora che la scuola esista. Se vogliamo davvero formare persone in grado di comprendere il mondo o solo consumatori che lo scorrano distrattamente.

Perché di questo si tratta. Studenti che non sanno più chi erano Dante, Kant, Verga, ma che sanno usare Canva per presentare dieci slide colorate su un argomento che non hanno mai davvero capito. Studenti che non hanno più la pazienza per leggere un libro, ma che sanno fare storytelling su TikTok.

Non è solo un degrado culturale. È una trasformazione antropologica. Siamo davanti a una generazione che sta perdendo il senso della profondità, dell’attesa, della riflessione. Che vive tutto in superficie, in una cronologia che dura ventiquattro ore e poi si cancella. E la scuola non fa nulla per invertire la rotta. Anzi, la accompagna. La sostiene. La legittima.

Possiamo continuare a scrivere articoli, a tenere conferenze, a invocare riforme. Ma non basta. Non servono più parole, servono scelte. Servono atti. Servono docenti che si rifiutino di trasformarsi in animatori.

Servono famiglie che abbiano il coraggio di spegnere i dispositivi. Servono governi che abbiano il coraggio di mettere dei limiti. E serve, più di ogni altra cosa, una normativa sovranazionale che imponga alle piattaforme di non trattare bambini e adolescenti come cavie.

La cronaca, ancora una volta, non ha insegnato nulla. Continuiamo a registrare danni, a piangere tragedie, a segnalare il crollo delle competenze, ma il sistema tira dritto.

Si chiama progresso, dicono. Ma è solo una forma più sofisticata di abbandono.

E chi abbandona i propri figli alla demenza digitale, non li sta educando. Li sta preparando al silenzio.