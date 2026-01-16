Manetti su scoperta archeologici al Bagno dei Frati di Sorano (GR)

L’Assessore: ‘La Toscana terra di tesori archeologici’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La scoperta archeologica emersa nell’area del Bagno dei Frati, nel complesso termale di Sorano (GR), conferma la Toscana come terra di tesori archeologici e assume una rilevanza scientifica di primo piano per lo studio del Neolitico italiano.

L’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti ha dichiarato:

Il Bagno dei Frati è un sito di straordinaria importanza scientifica perché offre nuovi e fondamentali elementi per la conoscenza delle frequentazioni umane in età neolitica e del rapporto tra le comunità antiche e le risorse naturali, in particolare le acque termali.

Secondo Manetti, il ritrovamento rafforza il ruolo della Toscana come regione capace di restituire testimonianze che attraversano tutte le epoche storiche.

Ha aggiunto:

La nostra è una terra che continua a sorprendere e ogni scoperta arricchisce un patrimonio culturale unico, che va tutelato e valorizzato con responsabilità e visione.

L’Assessore ha infine espresso soddisfazione per il lavoro svolto da archeologi, Soprintendenza ed enti locali, sottolineando come i risultati delle ricerche possano aprire nuove prospettive di studio e rappresentare un’opportunità di crescita culturale per il territorio.

La direzione scientifica degli scavi è affidata a Stefano Giuntoli, con la vicedirezione di Domenica Palmieri e Francesco Zabban, in collaborazione con il geologo Fabio Lorenzi, sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Manetti ha quindi espresso ringraziamento ai ricercatori, alla Soprintendenza e agli enti locali per il lavoro svolto, sottolineando l’impegno condiviso nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e l’importanza della collaborazione istituzionale per la crescita culturale del territorio.