Manetti si congratula con UniFi per successo call europea ‘Marie Curie’

L’Ateneo fiorentino ha ottenuto il finanziamento di 5 progetti su 43 presentati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’Assessore all’università e alla ricerca Cristina Manetti esprime le proprie congratulazioni all’Università di Firenze per l’importante risultato conseguito nella call Marie Skłodowska – Curie Postdoctoral Fellowships 2025, MSCA 2025, tra le iniziative più competitive promosse dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe.

L’Ateneo fiorentino ha ottenuto il finanziamento di cinque progetti su 43 presentati, con un tasso di successo dell’11,6%, superiore alla media europea del 9,6%, per un contributo complessivo di circa 1,35 milioni di euro.

Manetti commenta:

Si tratta di un risultato di grande valore, che conferma la qualità e la solidità del sistema universitario toscano, capace di competere con successo nei contesti internazionali più qualificati. Le Marie Skłodowska – Curie Actions rappresentano uno strumento strategico per sostenere la formazione avanzata, la mobilità e la crescita professionale dei ricercatori, favorendo allo stesso tempo l’innovazione e la collaborazione tra istituzioni di alto profilo.

Tre i progetti finanziati come Global Fellowships e due come European Fellowships, a testimonianza della forte vocazione internazionale dell’Ateneo e della sua capacità di attrarre e valorizzare talenti in ambiti disciplinari diversi.

Particolarmente significativo anche il riconoscimento del Seal of Excellence attribuito a 17 proposte presentate dall’Università di Firenze, valutate come eccellenti ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

L’Assessore conclude: