Manetti: Sfregio a statua di Francesco Nuti, ferita per la cultura

La scultura è stata colpita al volto con più proiettili
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un’opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana.
Sfregiare la statua dedicata a Francesco Nuti significa ferire l’identità culturale di una comunità e mancare di rispetto a un patrimonio condiviso che va tutelato e valorizzato.
Così l’Assessore alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, commenta il danneggiamento della statua dell’attore, originario di Prato, collocata davanti al municipio di Cavriglia (AR).
La scultura è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa, causando fori evidenti e uno sfregio al viso.
Manetti ha quindi espresso
piena vicinanza alla comunità di Cavriglia e al Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, colpiti da un atto che ferisce l’intero territorio
sottolineando l’importanza di una risposta ferma contro ogni forma di vandalismo.
L’Assessore regionale conclude:
Difendere i simboli della nostra cultura significa difendere noi stessi, la nostra storia e i valori che rappresentiamo.