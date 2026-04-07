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Manetti: Sfregio a statua di Francesco Nuti, ferita per la cultura

Di
Redazione
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statua di Francesco Nuti

La scultura è stata colpita al volto con più proiettili

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un’opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana.

Sfregiare la statua dedicata a Francesco Nuti significa ferire l’identità culturale di una comunità e mancare di rispetto a un patrimonio condiviso che va tutelato e valorizzato.

Così l’Assessore alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, commenta il danneggiamento della statua dell’attore, originario di Prato, collocata davanti al municipio di Cavriglia (AR).

La scultura è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa, causando fori evidenti e uno sfregio al viso.

Manetti ha quindi espresso

piena vicinanza alla comunità di Cavriglia e al Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, colpiti da un atto che ferisce l’intero territorio

sottolineando l’importanza di una risposta ferma contro ogni forma di vandalismo.

L’Assessore regionale conclude:

Difendere i simboli della nostra cultura significa difendere noi stessi, la nostra storia e i valori che rappresentiamo.

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