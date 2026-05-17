Manetti: ‘Con ‘Scultori della forma’, Prato sempre più polo culturale’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Record di visitatori per la mostra ‘Scultori della forma. Alaïa e Balenciaga’ al Museo del Tessuto di Prato.

Un risultato che conferma il grande interesse del pubblico per un’esposizione capace di unire moda, arte e cultura, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi simbolo della tradizione tessile toscana.

L’Assessore regionale Cristina Manetti dichiara:

Il Museo del Tessuto rappresenta un’eccellenza e questa esposizione ne è stata un’ulteriore conferma.

Come Regione Toscana continuiamo a credere e a investire nel rilancio culturale della città, sostenendo progetti di qualità che valorizzano identità, creatività e innovazione.

Il successo di questa mostra dimostra come Prato abbia tutte le caratteristiche per consolidare sempre più il proprio ruolo di polo culturale di rilievo internazionale, capace di attrarre visitatori e attenzione ben oltre i confini regionali.

Desidero rivolgere i miei complimenti a Fabia Romagnoli, Presidente della Fondazione Museo del Tessuto, e al Direttore Filippo Guarino per lo straordinario lavoro svolto.

L’Assessore ha inoltre ringraziato

i soggetti privati che hanno contribuito a sostenere la mostra, dimostrando quanto la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa generare risultati importanti per la promozione culturale e per l’immagine della Toscana.