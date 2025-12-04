Manetti al Sant’Anna di Pisa: Formazione fondamentale per cambiamento

L’Assessore ha partecipato all’apertura dell’anno accademico dell’istituto universitario

‘Aprire nuove vie. Agire nel presente, costruire il futuro’ è il titolo scelto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per inaugurare l’anno accademico 2025/2026.

Un messaggio che l’Assessore regionale a università e ricerca Cristina Manetti, intervenuta stamani alla cerimonia insieme al Rettore Nicola Vitiello, ha definito “potente e necessario”, soprattutto per le nuove generazioni.

Nel suo intervento, Manetti ha sottolineato l’importanza del ruolo dei giovani all’interno del sistema universitario e, più in generale, nello sviluppo della Toscana.

Ha esordito:

Sono felice di essere qui perché l’apertura dell’anno accademico è sempre un momento importante, una tappa in cui la comunità si riunisce e lancia il cuore oltre l’ostacolo, immaginando ciò che ancora non c’è ma che possiamo costruire insieme. Il titolo scelto dalla Sant’Anna richiama il cambiamento, la capacità di aprire nuove vie, di agire nel presente con lo sguardo rivolto al futuro. È un messaggio fortissimo per tutti i giovani che iniziano il loro percorso di studio.

L’Assessore ha ricordato come la Scuola Superiore Sant’Anna rappresenti

un’eccellenza toscana e nazionale nel campo delle scienze applicate, dell’innovazione e della ricerca avanzata

un luogo capace di generare ricadute concrete per la società e nuove opportunità per i ragazzi.

Manetti si è soffermata anche sul tema della parità di genere e dell’apertura internazionale.

Ha affermato:

La formazione è fondamentale anche per innescare un cambiamento culturale. La parità di genere non è un dettaglio, ma una condizione essenziale per permettere alle donne di avere spazi adeguati e pari opportunità. La Sant’Anna dimostra grande attenzione su questo fronte, così come sul piano dell’internazionalizzazione: due elementi decisivi per una comunità accademica che guarda al mondo e che prepara i giovani a essere protagonisti del proprio futuro.

E poi l’impegno concreto della Regione Toscana a sostegno dello studio e della ricerca più volte sottolineato dall’Assessore regionale.

Manetti ha concluso: