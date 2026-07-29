Manetti al Museo dell’Opera del Duomo di Prato

L’Assessora: ‘Patrimonio straordinario da valorizzare di più’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’Assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha visitato questa mattina il Museo dell’Opera del Duomo di Prato, accompagnata dalla Direttrice Veronica Bartoletti e dal Vicario della Diocesi di Prato don Daniele Scaccini.

La visita ha rappresentato l’occasione per approfondire il valore di uno dei luoghi più preziosi del patrimonio artistico toscano, custode di autentici capolavori che raccontano secoli di storia, fede e arte.

Tra questi spicca il celebre pulpito originale di Donatello e Michelozzo, musealizzato negli anni settanta per garantirne la conservazione: quest’anno ricorrono i sessant’anni dalla sua collocazione nel museo, anniversario che sarà celebrato il 7 settembre con una speciale iniziativa alla vigilia della Festa della Città e della Sacra Cintola.

Il percorso museale custodisce inoltre opere di straordinaria importanza, dal Crocifisso dipinto su entrambe le facce attribuito a Botticelli ai capolavori di Filippino Lippi, fino al capitello originale del pulpito di Donatello, restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure.

L’Assessora Cristina Manetti ha dichiarato:

Un insieme di testimonianze artistiche di eccezionale valore che fanno del Museo dell’Opera del Duomo una tappa imprescindibile per chi visita Prato e la Toscana. Il Museo dell’Opera del Duomo è uno scrigno di tesori che merita di essere conosciuto molto di più. Qui si conservano opere uniche al mondo, dal pulpito originale di Donatello al prezioso Crocifisso di Botticelli, fino ai capolavori di Filippo Lippi. È un patrimonio che appartiene non solo a Prato, ma all’intera Toscana, e che deve diventare sempre più un motore di attrazione culturale e turistica. Dobbiamo continuare a investire nella sua promozione, valorizzando anche strumenti come le card museali che consentono di visitare i principali musei cittadini e invitando, prima di tutto, gli stessi pratesi a riscoprire le meraviglie custodite nella loro città. Ogni visitatore in più significa un’opportunità di crescita per tutto il territorio, perché il turismo culturale genera conoscenza, economia e sviluppo.

Nel corso della visita è stato inoltre affrontato uno dei progetti più significativi dei prossimi mesi: il rientro a Prato della celebre Madonna della Cintola di Giovanni Pisano, attualmente sottoposta a un importante intervento di restauro condotto dall’Opificio delle Pietre Dure.

Il restauro, promosso anche per approfondire nuovi aspetti storico-scientifici dell’opera, rappresenta un’occasione di grande rilievo per gli studi dedicati all’artista e al capolavoro.

Manetti ha aggiunto: