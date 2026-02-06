Manetti a Cortona (AR) e Pienza (SI): strategie condivise con territori

Il punto sui principali progetti in campo e sulle prospettive di collaborazione con le Amministrazioni locali

Politiche culturali, sinergie istituzionali, grandi eventi, mostre e teatro al centro della giornata dell’Assessore regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita oggi prima a Cortona (AR) e poi a Pienza (SI) per fare il punto sui principali progetti in campo e sulle prospettive di collaborazione con le Amministrazioni locali.

A Cortona l’attenzione si è concentrata su alcuni appuntamenti strategici per la vita culturale della città: la grande mostra dedicata a Gino Severini prevista per il 2026, il futuro del Teatro Signorelli e il programma delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario dell’Accademia etrusca.

Il confronto si è svolto in municipio con il Sindaco Luciano Meoni e l’Assessore comunale alla cultura Francesco Attesti, che hanno illustrato le iniziative in partenza già da quest’anno.

Obiettivo dell’incontro, rafforzare il gioco di squadra tra Regione Toscana e Comune per valorizzare il patrimonio culturale cortonese e attrarre pubblico a livello nazionale e internazionale.

Tra i temi affrontati anche la prossima edizione di Cortona On The Move, gli investimenti per il Parco archeologico del Sodo e le iniziative legate a Cortona Francescana.

L’Assessore Manetti ha sottolineato:

La Regione Toscana è al fianco di Cortona e Pienza. Severini è un ambasciatore della nostra cultura nel mondo e celebrarne i sessant’anni dalla scomparsa sarà un’occasione importante per riscoprirne l’opera e richiamare pubblico. Pienza, inoltre, celebra quest’anno i trent’anni dal riconoscimento UNESCO: un momento prezioso per rilanciare questo luogo straordinario con iniziative capaci di guardare al futuro.

A Pienza, l’Assessore ha incontrato il Sindaco Manolo Garosi, il Vicesindaco Angela Vegni, le associazioni del territorio e i rappresentanti delle principali realtà culturali, tra cui il Teatro Povero di Monticchiello, Francesco Martini, Presidente della Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pienza, la Presidente della Pro Loco e alcuni Consiglieri comunali.

Al centro del confronto la valorizzazione delle esperienze locali e la costruzione di una rete culturale sempre più integrata.

È stato ricordato anche il concorso di idee già bandito per la realizzazione di un teatro a Pienza: numerosi i progetti pervenuti, con la selezione di un progetto pilota per una struttura polifunzionale pensata per accogliere e mettere in dialogo le diverse espressioni culturali del territorio