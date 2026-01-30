Home Toscana Regione Toscana Mancini Direttore del Nuovo Balletto di Toscana: gli auguri di Manetti

Mancini Direttore del Nuovo Balletto di Toscana: gli auguri di Manetti

Di
Redazione
-
Nuovo Balletto di Toscana

L’Assessore ringrazia Philippe Kratz per il lavoro svolto durante il suo mandato

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Congratulazioni a Giorgio Mancini, nuovo Direttore artistico del Nuovo balletto di Toscana, e auguri di buon lavoro per un incarico di alto valore artistico e culturale, che segna per lui un importante ritorno a Firenze.

A dirlo l’Assessore alla cultura Cristina Manetti, sottolineando come il Nuovo balletto di Toscana rappresenti

una delle realtà più autorevoli della danza contemporanea italiana, capace negli anni di coniugare ricerca coreutica, qualità della produzione e apertura internazionale.

Manetti rivolge inoltre

un sentito ringraziamento a Philippe Kratz per il lavoro svolto durante il suo mandato, che ha contribuito in modo significativo alla crescita artistica e al consolidamento del prestigio della compagnia

augurando al Nuovo Balletto di Toscana

di proseguire nel proprio percorso di sviluppo e innovazione culturale.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE