‘Mamme a metà’ al Teatro Goldoni

In scena il 21 dicembre a Firenze nell’ambito di AvampostiTeatro Festival 2024

Inizia tutto con un fiume di parole e una confessione: Laura ha appena avuto un aborto spontaneo.

Scritto da Silvia Nanni, ‘Mamme a metà’ è la nuova produzione del Teatro delle Donne che sarà presentata, in prima nazionale, sabato 21 dicembre, ore 20:30, al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito di AvampostiTeatro Festival 2024.

In scena Elena Miranda con le musiche dal vivo di Lisa Santinelli, regia di Gabriele Giaffreda.

‘Mamme a metà’ affronta le difficoltà che si possono incontrare nella ricerca della maternità, la scarsa informazione riguardo la percentuale di rischio e la mancanza di sostegno psicologico a coloro che, costrette a interrompere una gravidanza, si ritrovano nello stesso reparto delle partorienti.

Con delicatezza, rabbia, ma anche leggerezza, in un dialogo sonoro serrato con la musicista presente sul palco e che esegue cover e canzoni originali, Laura ci parla di sé e della sua esperienza – che è poi l’esperienza di tante, tantissime donne – e di quell’essere subito forte per forza che lei adesso non accetta.

Il regista Gabriele Giaffreda spiega:

Non esiste una parola italiana per definire quello che la protagonista sta attraversando – spiega il – Laura è semplicemente una donna che ha perso ‘qualcosa’, o meglio ‘qualcuno’. Seduta su una sedia d’ospedale, Laura si accomoda e si apre, come spesso accade nella vita, con qualcuno che non conosce, o almeno non così bene. Tra ricordi, suoni, voci che rimbombano distorte nella sua testa, dà sfogo a ciò che ha vissuto, al suo piccolo grande calvario. L’elaborazione di un lutto di cui poco si parla, sottile, impalpabile ai più che osservano dall’esterno, eppure così presente, per sempre, perché quel ‘qualcuno’ era letteralmente, fisicamente, parte di lei.

Biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, UISP, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne.

Info, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com, tel. 055-2776393 – teatro.donne@libero.it, prevendite online anche su www.ticketone.it.

Al termine dello spettacolo è previsto un brindisi natalizio con gli artisti.

Avamposti Teatro Festival è organizzato da Teatro delle Donne con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze – Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.