Maltempo nord-ovest Toscana: codice arancione rischio idrogeologico

Precipitazioni in diminuzione, ma arrivano vento e mareggiate

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Permane il maltempo sul nord-ovest della Toscana.

Dopo la perturbazione in transito oggi, mercoledì 22 ottobre, per la giornata di domani, giovedì 23, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 10:00 alle 20:00 sulla Toscana nord-occidentale: la Lunigiana, la Versilia, la valle del Serchio, la Garfagnana e il Valdarno inferiore le zone interessate.

La criticità sarà invece gialla sul resto della regione. Codice giallo anche per temporali forti fino alle 20:00 su tutto il territorio regionale.

Un bollettino di criticità è stato emesso inoltre per rischio vento, con validità dalle 12:00 alla mezzanotte di giovedì 23: con codice arancione sulla costa centro nord, ed esclusione della Lunigiana, e sulla valle del Reno, la Romagna toscana, il Casentino e la Valtiberina, con codice giallo sul resto della regione.

Dal pomeriggio del 23 ottobre sono attese anche mareggiate. Sulla costa centro-nord, arcipelago compreso, l’avviso è di codice arancione, valido dalle 15:00 alla mezzanotte, mentre sulla costa della Maremma è di colore giallo, con validità dalle 20:00 fino alla mezzanotte.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.