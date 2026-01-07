Maltempo Lazio, Righini: Grazie Consorzi di Bonifica, operai e tecnici

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo il più sentito ringraziamento ai Consorzi di Bonifica del Lazio, agli idrovoristi, agli operai e ai tecnici che, nelle ultime ore, hanno garantito un presidio costante e interventi tempestivi a fronte delle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio regionale.

Il lavoro svolto in queste 48 ore è stato fondamentale per prevenire e contenere i disagi causati dal maltempo.

La professionalità e la dedizione dimostrate dagli operatori dei Consorzi di Bonifica, coordinati da ANBI Lazio, hanno consentito di monitorare fossi e canali, mantenere efficienti gli impianti di sollevamento e assicurare il corretto deflusso delle acque, anche nelle aree più delicate come quelle costiere e sotto il livello del mare.