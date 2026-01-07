Maltempo Lazio, Righini: Grazie Consorzi di Bonifica, operai e tecnici

L’Assessore: ‘Continuare a investire su prevenzione, tecnologie di monitoraggio e manutenzione del territorio’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Esprimo il più sentito ringraziamento ai Consorzi di Bonifica del Lazio, agli idrovoristi, agli operai e ai tecnici che, nelle ultime ore, hanno garantito un presidio costante e interventi tempestivi a fronte delle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio regionale.
Il lavoro svolto in queste 48 ore è stato fondamentale per prevenire e contenere i disagi causati dal maltempo.
La professionalità e la dedizione dimostrate dagli operatori dei Consorzi di Bonifica, coordinati da ANBI Lazio, hanno consentito di monitorare fossi e canali, mantenere efficienti gli impianti di sollevamento e assicurare il corretto deflusso delle acque, anche nelle aree più delicate come quelle costiere e sotto il livello del mare.
Lo dichiara l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.
L’Assessore Righini continua:
Gli eventi meteo estremi sono sempre più frequenti.
Per questo la Regione Lazio ha scelto di rafforzare in modo significativo le risorse destinate alla manutenzione dei fossi e dei canali e di sostenere un cambio di passo operativo, che renda gli interventi più rapidi ed efficaci, a tutela di cittadini, imprese e del nostro patrimonio ambientale.
La sicurezza idraulica si costruisce con il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, di donne e uomini competenti.
A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione regionale e l’impegno a continuare a investire su prevenzione, tecnologie di monitoraggio e manutenzione del territorio.
Solo attraverso una collaborazione costante tra istituzioni e sistema dei Consorzi possiamo difendere un territorio tanto bello quanto fragile.